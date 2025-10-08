Видео
За какую зимнюю обувь водитель может получить большой штраф

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 06:00
Какой штраф водителю за неправильную зимнюю обувь
Пара автомобилистов в зимней обуви. Фото: freepik.com

В Великобритании водители рискуют получить огромный штраф и штрафные баллы только из-за неправильно подобранной обуви. Согласно простому, но важному правилу, максимальное взыскание может достигать 5000 фунтов стерлингов.

Об этом написал Express.

Опасность свободной обуви

Угги (UGG) и подобная обувь, которую многие считают удобной и стильной в холодное время, могут привести к серьезным негативным последствиям на дороге. Ведь свободная и объемная обувь представляет реальную опасность на дороге, поскольку водитель может потерять эффективный контроль над педалями.

Эксперты по обслуживанию автомобилей компании Fixter отметили, что управление автомобилем в неподходящей обуви может быть связано с рисками для безопасности и значительными финансовыми взысканиями. Это особенно актуальное предупреждение накануне осенне-зимнего сезона.

Штрафные санкции

Хотя ношение уггов само по себе не является незаконным, полиция имеет право штрафовать водителей, если считает, что это создает опасность. В Правилах дорожного движения (Highway Code) четко указано, что обувь и одежда не должны мешать правильно пользоваться органами управления автомобилем.

Управление транспортным средством без должной осторожности из-за неподходящей обуви, например угги, может привести к штрафу в размере 100 фунтов (примерно 5549 грн) и трех штрафных баллов. Или же, в серьезных случаях, особенно если произошла авария, штраф может вырасти до 5000 фунтов (примерно 277 447 грн) и девяти штрафных баллов.

авто штраф штрафы обувь автомобиль водители
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
