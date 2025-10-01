Исследование: водителей каких авто штрафуют чаще всего

Volvo XC60 Фото: exchangeandmart.co.uk

Немецкий сайт Verivox проанализировал данные страхования за последние два года для 30 самых популярных марок автомобилей, выяснив, водители каких автомобилей накапливают больше всего штрафных баллов. Porsche и Tesla возглавили антирейтинг, но настоящий сюрприз ждал в первой десятке, ведь наряду со спортивными автомобилями появились бренды, ассоциирующиеся с безопасным семейным вождением.

Об этом сообщил Interia.

Бренды-нарушители

Водители Porsche получают на 65% больше штрафных баллов, чем среднестатистический немецкий водитель. Это означает, что владельцы культовой марки значительно чаще превышают ограничения скорости, игнорируют знаки и совершают другие нарушения правил дорожного движения.

Tesla заняла второе место с результатом на 37% выше среднего. Model S Plaid может разогнаться до 100 км/ч за 2,1 секунды, что может побудить владельцев к безрассудному вождению.

Chevrolet получил третье место с 29% выше среднего, а четвертое (и это самый большой сюрприз) — Volvo с результатом 24%. А этот бренд, известный своей безопасностью и консервативным имиджем.

Неожиданные лидеры

Анализ конкретных моделей показывает, что водители Audi A5 имеют на 87% больше штрафных баллов, чем в среднем. Это почти вдвое хуже, чем у рядового автомобиля на немецких дорогах.

Второе место занимает Audi A6 (81%), а третье — еще один сюрприз — Volvo XC60, который набрал 73% выше нормы. Семейный кроссовер даже превосходит BMW 3, 4 и 5 серии по количеству штрафных баллов, которые занимают места с шестого по восьмое.

В первую десятку также вошли Toyota Auris и Skoda Octavia. Эти автомобили ассоциируются с разумным, экономичным вождением, а не с нарушением закона. Впрочем, их часто используют как служебные авто.

Дисциплинированные водители

На другом полюсе находятся бренды, водители которых редко нарушают закон. Honda выделяется с результатом на 28% ниже среднего показателя. Водители Kia получают на 25% меньше баллов, а Suzuki - на 24%.

Среди конкретных моделей наиболее дисциплинированными являются владельцы Mazda CX-5, которые получают на 47% баллов меньше среднего показателя, Mitsubishi Space Star (39%) и Honda Jazz (36%).

"Водители спорткаров имеют особую модель поведения за рулем. Но важна не только модель, ведь те, кто проезжает больше километров, имеют более высокий риск ошибиться. Это объясняет высокий рейтинг Volvo, которую часто покупают торговые представители и люди, путешествующие на дальние расстояния по делам",— подытожил управляющий директор Verivox Алекс Циллер.