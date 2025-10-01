Відео
Головна Авто Водіїв яких автомобілів штрафують частіше — дослідження

Водіїв яких автомобілів штрафують частіше — дослідження

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 20:40
Дослідження: водіїв яких авто штрафують найчастіше
Volvo XC60 Фото: exchangeandmart.co.uk

Німецький сайт Verivox проаналізував дані страхування за останні два роки для 30 найпопулярніших марок автомобілів, з’ясувавши, водії яких автомобілів накопичують найбільше штрафних балів. Porsche та Tesla очолили антирейтинг, але справжній сюрприз чекав у першій десятці, адже поряд зі спортивними автомобілями з'явилися бренди, що асоціюються з безпечним сімейним водінням.

Про це повідомив Interia.

Читайте також:

Бренди-порушники

Водії Porsche отримують на 65% більше штрафних балів, ніж середньостатистичний німецький водій. Це означає, що власники культової марки значно частіше перевищують обмеження швидкості, ігнорують знаки та скоюють інші порушення правил дорожнього руху.

Tesla посіла друге місце з результатом на 37% вище середнього. Model S Plaid може розігнатися до 100 км/год за 2,1 секунди, що може спонукати власників до безрозсудного водіння.

Chevrolet отримав третє місце з 29% вище середнього, а четверте (і це найбільший сюрприз) — Volvo з результатом 24%. А цей бренд, відомий своєю безпекою та консервативним іміджем.

Також читайте:

За кермом яких автомобілів сидять найгірші водії

На яких авто водії найчастіше їздять нетверезими

Якими машинами керують самозакохані водії

Несподівані лідери

Аналіз конкретних моделей показує, що водії Audi A5 мають на 87% більше штрафних балів, ніж у середньому. Це майже вдвічі гірше, ніж у пересічного автомобіля на німецьких дорогах.

Друге місце посідає Audi A6 (81%), а третє — ще один сюрприз — Volvo XC60, який набрав 73% вище норми. Сімейний кросовер навіть перевершує BMW 3, 4 та 5 серії за кількістю штрафних балів, які посідають місця з шостого по восьме.

До першої десятки також увійшли Toyota Auris та Skoda Octavia. Ці автомобілі асоціюються з розумним, економічним водінням, а не з порушенням закону. Втім, їх часто використовують як службові авто.

Дисципліновані водії

На іншому полюсі знаходяться бренди, водії яких рідко порушують закон. Honda виділяється з результатом на 28% нижчим за середній показник. Водії Kia отримують на 25% менше балів, а Suzuki — на 24%.

Серед конкретних моделей найбільш дисциплінованими є власники Mazda CX-5, які отримують на 47% балів менше за середній показник, Mitsubishi Space Star (39%) та Honda Jazz (36%).

"Водії спорткарів мають особливу модель поведінки за кермом. Але важлива не лише модель, адже ті, хто проїжджає більше кілометрів, мають вищий ризик помилитися. Це пояснює високий рейтинг Volvo, яку часто купують торгові представники та люди, які подорожують на далекі відстані у справах", — підсумував керуючий директор Verivox Алекс Ціллер.

Tesla авто штраф електрокари штрафи Porsche порушення дослідження автомобіль електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
