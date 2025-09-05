Відео
З якими несправностями авто можна виїжджати на дорогу

Дата публікації: 5 вересня 2025 06:00
З якими несправностями можна їздити на авто
Автомобілі на дорозі. Фото: pexels.com

Правил дорожнього руху України дають перелік несправностей, за яких експлуатація транспортного засобу заборонена. Насамперед це стосується критичних систем, які безпосередньо впливають на безпеку руху. Але з кожного правила є винятки, створені ситуаціями в дорозі.

Про це написала "Україна за кермом".

Критичні несправності

  • Гальмівна система. Заборонено рух при несправності робочої гальмівної системи. Зверніть увагу, що це не стосується стоянкового гальма. Однак, якщо педаль гальма провалюється або горить сигналізатор низького рівня гальмівної рідини, краще не ризикувати та викликати евакуатор. Хоча сучасні системи є двоконтурними, що забезпечує запас на випадок витоку, ігнорування проблеми може призвести до ДТП.
  • Кермове управління. Будь-яка несправність цієї системи є підставою для заборони руху. Навіть якщо не працює лише підсилювач керма, це значно ускладнює керування, особливо на важких автомобілях.
  • Світлотехніка. Заборонено рух в темний час доби або в умовах недостатньої видимості, якщо не працюють фари та задні габаритні вогні. Якщо не горить одна фара, можна увімкнути протитуманні фари, щоб позначити автомобіль. Але якщо не працюють обидві фари або габаритні вогні, продовжувати рух не можна.
  • Склоочисник. Заборонено рух під час дощу або снігопаду, якщо не працює склоочисник з боку водія.

Інші несправності

Згідно з ПДР, при виявленні інших несправностей, водій має спробувати усунути їх на місці. Якщо це неможливо, дозволено рухатися до місця ремонту або стоянки, дотримуючись необхідних заходів безпеки.

Це правило поширюється на менш критичні несправності, такі як:

  • пошкодження дзеркал заднього виду;
  • несправні поворотники (якщо їх можна замінити ручним сигналом);
  • відсутність дрібних елементів кузова тощо.

Що ще варто знати

  • Завжди майте при собі запасний комплект ламп, якщо конструкція вашого авто дозволяє їх швидку заміну.
  • При несправності фаркопфа (тягово-зчіпного пристрою) буксирувати причіп категорично заборонено. Причіп, що відірвався, може стати причиною серйозної аварії.
  • За експлуатацію транспортного засобу з несправностями, з якими рух заборонено, згідно зі ст. 121 ч. 1 КУпАП, передбачено штраф у розмірі 340 грн.

ремонт авто штраф штрафи проблеми автомобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
