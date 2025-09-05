С какими неисправностями можно ездить на авто

Автомобили на дороге. Фото: pexels.com

Правил дорожного движения Украины дают перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. В первую очередь это касается критических систем, которые непосредственно влияют на безопасность движения. Но из каждого правила есть исключения, созданные ситуациями в дороге.

Об этом написала "Украина за рулем".

Реклама

Читайте также:

Критические неисправности

Тормозная система. Запрещено движение при неисправности рабочей тормозной системы. Обратите внимание, что это не касается стояночного тормоза. Однако, если педаль тормоза проваливается или горит сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости, лучше не рисковать и вызвать эвакуатор. Хотя современные системы являются двухконтурными, что обеспечивает запас на случай утечки, игнорирование проблемы может привести к ДТП.

Запрещено движение при неисправности рабочей тормозной системы. Обратите внимание, что это не касается стояночного тормоза. Однако, если педаль тормоза проваливается или горит сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости, лучше не рисковать и вызвать эвакуатор. Хотя современные системы являются двухконтурными, что обеспечивает запас на случай утечки, игнорирование проблемы может привести к ДТП. Рулевое управление. Любая неисправность этой системы является основанием для запрета движения. Даже если не работает только усилитель руля, это значительно усложняет управление, особенно на тяжелых автомобилях.

Любая неисправность этой системы является основанием для запрета движения. Даже если не работает только усилитель руля, это значительно усложняет управление, особенно на тяжелых автомобилях. Светотехника. Запрещено движение в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, если не работают фары и задние габаритные огни. Если не горит одна фара, можно включить противотуманные фары, чтобы обозначить автомобиль. Но если не работают обе фары или габаритные огни, продолжать движение нельзя.

Запрещено движение в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, если не работают фары и задние габаритные огни. Если не горит одна фара, можно включить противотуманные фары, чтобы обозначить автомобиль. Но если не работают обе фары или габаритные огни, продолжать движение нельзя. Стеклоочиститель. Запрещено движение во время дождя или снегопада, если не работает стеклоочиститель со стороны водителя.

Также читайте:

Кроссоверы, которые страдают частыми и дорогими ремонтами

Чем грозит несвоевременная замена антифриза в авто

Что скрипит под капотом авто, и почему от WD-40 станет еще хуже

Другие неисправности

Согласно ПДД, при обнаружении других неисправностей, водитель должен попытаться устранить их на месте. Если это невозможно, разрешено двигаться к месту ремонта или стоянки, соблюдая необходимые меры безопасности.

Это правило распространяется на менее критические неисправности, такие как:

повреждение зеркал заднего вида;

неисправные поворотники (если их можно заменить ручным сигналом);

отсутствие мелких элементов кузова и тому подобное.

Что еще стоит знать