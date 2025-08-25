Видео
Главная Авто Чем грозит несвоевременная замена антифриза в авто

Чем грозит несвоевременная замена антифриза в авто

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 18:45
Как часто нужно менять антифриз в авто — важные советы
Мужчина чинит авто. Фото: Freepik

Регулярная замена охлаждающей жидкости кажется мелочью, однако именно она помогает избежать серьезных проблем с двигателем. Несмотря на это, многие водители считают антифриз "вечным" и откладывают его замену на годы, но такое легкомыслие может обойтись дорого.

Об этом пишет "Твоя машина".

Читайте также:

Почему стоит менять антифриз вовремя

"Антифриз теряет свойства так же, как и моторное масло. Сначала он защищает металл от ржавчины, отводит тепло, не дает системе замерзнуть. Но со временем присадки выгорают, а сама жидкость превращается в агрессивную грязь", — рассказывает опытный механик.

По словам эксперта, сроки замены зависят от модели авто. В некоторых случаях охлаждающую жидкость нужно менять уже через год или после 25 тысяч километров. В других производитель разрешает эксплуатацию до пяти лет или даже 250 тысяч километров. Но игнорирование этих сроков — настоящая игра с огнем.

Также читайте:

Как сделать омыватель лобового стекла самостоятельно за копейки

Что нужно сделать для эффективной борьбы с ржавчиной на авто

Если антифриз вовремя не обновлять, узкие каналы в радиаторе и блоке цилиндров постепенно забиваются. Это приводит к нарушению отвода тепла, перегреву двигателя и даже заклиниванию мотора.

Эксперты советуют помнить простое правило — дешевле потратить несколько тысяч гривен на новую охлаждающую жидкость, чем потом отдавать сотни тысяч на капремонт двигателя.

Также читайте:

Срок службы — через сколько лет нужно обновлять свое авто

Назван реальный расход топлива у популярных кроссоверов в Украине

ремонт авто советы автомобиль полезные советы
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
