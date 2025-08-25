Як часто потрібно міняти антифриз в авто — важливі поради

Чоловік лагодить авто. Фото: Freepik

Регулярна заміна охолоджувальної рідини здається дрібницею, проте саме вона допомагає уникнути серйозних проблем із двигуном. Попри це, багато водіїв вважають антифриз "вічним" і відкладають його заміну на роки, але така легковажність може обійтися дорого.

Про це пише "Твоя машина".

Чому варто змінювати антифриз вчасно

"Антифриз втрачає властивості так само, як і моторна олива. Спочатку він захищає метал від іржі, відводить тепло, не дає системі замерзнути. Але з часом присадки вигорають, а сама рідина перетворюється на агресивний бруд", — розповідає досвідчений механік.

За словами експерта, терміни заміни залежать від моделі авто. У деяких випадках охолоджувальну рідину потрібно міняти вже через рік або після 25 тисяч кілометрів. В інших виробник дозволяє експлуатацію до п'яти років чи навіть 250 тисяч кілометрів. Але ігнорування цих строків — справжня гра з вогнем.

Якщо антифриз вчасно не оновлювати, вузькі канали в радіаторі та блоці циліндрів поступово забиваються. Це призводить до порушення відведення тепла, перегріву двигуна і навіть заклинювання мотора.

Експерти радять пам'ятати просте правило — дешевше витратити кілька тисяч гривень на нову охолоджувальну рідину, ніж потім віддавати сотні тисяч на капремонт двигуна.

