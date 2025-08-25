Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чим загрожує несвоєчасна заміна антифризу в авто

Чим загрожує несвоєчасна заміна антифризу в авто

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 18:45
Як часто потрібно міняти антифриз в авто — важливі поради
Чоловік лагодить авто. Фото: Freepik

Регулярна заміна охолоджувальної рідини здається дрібницею, проте саме вона допомагає уникнути серйозних проблем із двигуном. Попри це, багато водіїв вважають антифриз "вічним" і відкладають його заміну на роки, але така легковажність може обійтися дорого.

Про це пише "Твоя машина".

Реклама
Читайте також:

Чому варто змінювати антифриз вчасно

"Антифриз втрачає властивості так само, як і моторна олива. Спочатку він захищає метал від іржі, відводить тепло, не дає системі замерзнути. Але з часом присадки вигорають, а сама рідина перетворюється на агресивний бруд", — розповідає досвідчений механік.

За словами експерта, терміни заміни залежать від моделі авто. У деяких випадках охолоджувальну рідину потрібно міняти вже через рік або після 25 тисяч кілометрів. В інших виробник дозволяє експлуатацію до п'яти років чи навіть 250 тисяч кілометрів. Але ігнорування цих строків — справжня гра з вогнем.

Також читайте:

Як зробити омивач лобового скла самотужки за копійки

Що потрібно зробити для ефективної боротьби з іржею на авто

Якщо антифриз вчасно не оновлювати, вузькі канали в радіаторі та блоці циліндрів поступово забиваються. Це призводить до порушення відведення тепла, перегріву двигуна і навіть заклинювання мотора.

Експерти радять пам'ятати просте правило — дешевше витратити кілька тисяч гривень на нову охолоджувальну рідину, ніж потім віддавати сотні тисяч на капремонт двигуна.

Також читайте:

Термін служби — через скільки років потрібно оновлювати своє авто

Названа реальна витрата палива у популярних кросоверів в Україні

ремонт авто поради автомобіль корисні поради
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації