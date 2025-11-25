З яким пробігом купувати вживане авто: оптимальні цифри та ризики

Вживані автомобілі. Фото: wah.ua

Вибір вживаного автомобіля часто зводиться до пошуку балансу між його ціною та пробігом, адже ці показники прямо впливають на залишковий ресурс й майбутні витрати на обслуговування. Аналіз ринку та експертні дані допомогли визначити, який пробіг машини є найвигіднішим для покупця.

Оптимальні показники

Фахівці iSeeCars рекомендують звертати увагу не стільки на абсолютний пробіг, скільки на відношення пробігу до віку авто. Якщо автомобіль віком п'ять років має пробіг, значно нижчий за 120 000 км (що відповідає середньому показнику), це може бути вигідною пропозицією. Наприклад, пробіг у 80 000–90 000 км вважається гарним, позаяк дозволяє придбати машину за нижчою ціною, ніж новіша модель, але з більшим залишковим ресурсом, ніж сильно зношений екземпляр.

Варто також пам'ятати про середній ресурс сучасних двигунів та трансмісій. Багато автомобілів, що регулярно обслуговуються, можуть легко пройти понад 320 000 км. Тому автомобіль з пробігом 100 000–120 000 км, як правило, все ще має значний термін служби.

Ризики тривалого простою

Особливу увагу слід приділяти автомобілям, які мають надто низький пробіг для свого віку й тривалий час не експлуатувалися. Через простій вони можуть мати приховані проблеми, не пов'язані зі зносом.

Пошкодження рідин. Олива та інші технічні рідини (гальмівна, антифриз) з часом втрачають свої властивості, навіть якщо автомобіль стоїть.

Ущільнювачі та прокладки. Гумові та пластикові компоненти, які не змащували регулярною циркуляцією рідин, можуть пересихати, тріскатися та давати витік.

Проблеми з гумою. Шини, що довго перебувають під постійним тиском без руху, можуть отримати "плоскі плями" або внутрішні пошкодження каркаса.

Акумуляторна батарея. Вона розряджається й з часом може повністю вийти з ладу.

Таким чином, автомобіль, який проїхав, наприклад, лише 30 000 км за 10 років, може вимагати заміни багатьох ключових компонентів (ремені, шланги, ущільнювачі), що нівелює вигоду від його низького пробігу.

Який пробіг витримують основні вузли автомобіля

Різниця типів авто

Позашляховики та пікапи. Ці транспортні засоби часто використовуються для роботи або тривалих поїздок, тому їхній середній пробіг може бути вищим. Для них 130 000–160 000 км усе ще може бути прийнятними за умови належного технічного стану.

Спортивні автомобілі. Вони зазвичай використовуються менше, часто як друге авто, тому очікуйте меншого пробігу, ніж у сімейному седані.

Технічне обслуговування

Навіть низький пробіг не є гарантією якості. Автомобіль з пробігом 50 000 км, який ніколи не проходив технічного обслуговування, може виявитися гіршим за авто, що проїхало 150 000 км, але обслуговувалося за графіком. Завжди запитуйте історію обслуговування та перевіряйте автомобіль у незалежного фахівця.