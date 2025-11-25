С каким пробегом покупать б/у авто: оптимальные цифры и риски

Подержанные автомобили. Фото: wah.ua

Выбор подержанного автомобиля часто сводится к поиску баланса между его ценой и пробегом, ведь эти показатели напрямую влияют на остаточный ресурс и будущие расходы на обслуживание. Анализ рынка и экспертные данные помогли определить, какой пробег машины является самым выгодным для покупателя.

Об этом написал iSeeCars.

Реклама

Читайте также:

Оптимальные показатели

Специалисты iSeeCars рекомендуют обращать внимание не столько на абсолютный пробег, сколько на отношение пробега к возрасту авто. Если автомобиль возрастом пять лет имеет пробег значительно ниже 120 000 км (что соответствует среднему показателю), это может быть выгодным предложением. Например, пробег в 80 000-90 000 км считается хорошим, так как позволяет приобрести машину по более низкой цене, чем более новая модель, но с большим остаточным ресурсом, чем сильно изношенный экземпляр.

Стоит также помнить о среднем ресурсе современных двигателей и трансмиссий. Многие регулярно обслуживаемые автомобили могут легко пройти более 320 000 км. Поэтому автомобиль с пробегом 100 000-120 000 км, как правило, все еще имеет значительный срок службы.

Риски длительного простоя

Особое внимание следует уделять автомобилям, которые имеют слишком низкий пробег для своего возраста и длительное время не эксплуатировались. Из-за простоя они могут иметь скрытые проблемы, не связанные с износом.

Повреждения жидкостей. Масло и другие технические жидкости (тормозное, антифриз) со временем теряют свои свойства, даже если автомобиль стоит.

Масло и другие технические жидкости (тормозное, антифриз) со временем теряют свои свойства, даже если автомобиль стоит. Уплотнители и прокладки. Резиновые и пластиковые компоненты, которые не смазывались регулярной циркуляцией жидкостей, могут пересыхать, трескаться и давать утечку.

Резиновые и пластиковые компоненты, которые не смазывались регулярной циркуляцией жидкостей, могут пересыхать, трескаться и давать утечку. Проблемы с резиной. Шины, долго находящиеся под постоянным давлением без движения, могут получить "плоские пятна" или внутренние повреждения каркаса.

Шины, долго находящиеся под постоянным давлением без движения, могут получить "плоские пятна" или внутренние повреждения каркаса. Аккумуляторная батарея. Она разряжается и со временем может полностью выйти из строя.

Таким образом, автомобиль, проехавший, например, всего 30 000 км за 10 лет, может потребовать замены многих ключевых компонентов (ремни, шланги, уплотнители), что нивелирует выгоду от его низкого пробега.

Также читайте:

Какой пробег выдерживают основные узлы автомобиля

Механик назвал главные проблемы авто с пробегом

Лучшие подержанные авто по соотношению цена-качество в 2025 году

Разница типов авто

Внедорожники и пикапы. Эти транспортные средства часто используются для работы или длительных поездок, поэтому их средний пробег может быть выше. Для них 130 000-160 000 км все еще может быть приемлемыми при условии надлежащего технического состояния.

Эти транспортные средства часто используются для работы или длительных поездок, поэтому их средний пробег может быть выше. Для них 130 000-160 000 км все еще может быть приемлемыми при условии надлежащего технического состояния. Спортивные автомобили. Они обычно используются меньше, часто как второе авто, поэтому ожидайте меньшего пробега, чем в семейном седане.

Техническое обслуживание

Даже низкий пробег не является гарантией качества. Автомобиль с пробегом 50 000 км, который никогда не проходил технического обслуживания, может оказаться хуже авто, проехавшего 150 000 км, но обслуживаемое по графику. Всегда запрашивайте историю обслуживания и проверяйте автомобиль у независимого специалиста.