Waze нарешті запустив корисне для водіїв оновлення

Водій користується Waze. Фото: tomsguide.com

Через рік після анонсу популярний автомобільний застосунок Waze нарешті почав широко впроваджувати функцію "Розмовне повідомлення". Ця можливість, що використовує штучний інтелект (Gemini), дозволяє водіям повідомляти про дорожні небезпеки, просто говорячи природною мовою, без потреби у спеціальних голосових командах чи додаткових натисканнях.

Про це повідомив 9to5google.

Як працює нова функція

Замість того, щоб шукати потрібний пункт у меню або використовувати голосові команди Google Assistant (як це було раніше), тепер достатньо натиснути кнопку повідомлення та описати ситуацію своїм голосом.

Наприклад, якщо ви бачите затор, можна просто сказати: "Схоже, попереду застрягли машини!" Штучний інтелект Waze зрозуміє суть та автоматично додасть відповідний звіт про об’єкти на дорозі, будівельні роботи, радари швидкості чи інші небезпеки на карту в режимі реального часу.

Ця функція, яка по суті є одним з помітних кроків Waze у сфері ШІ, протягом останнього року була доступна лише в обмеженій бета-версії.

Проблеми впровадження

Хоча "Розмовне повідомлення" є бажаним доповненням, деякі користувачі вже зіткнулися з помилками.