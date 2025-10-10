Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Waze запустив оновлення, на яке чекали усі водії

Waze запустив оновлення, на яке чекали усі водії

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 06:00
Waze нарешті запустив корисне для водіїв оновлення
Водій користується Waze. Фото: tomsguide.com

Через рік після анонсу популярний автомобільний застосунок Waze нарешті почав широко впроваджувати функцію "Розмовне повідомлення". Ця можливість, що використовує штучний інтелект (Gemini), дозволяє водіям повідомляти про дорожні небезпеки, просто говорячи природною мовою, без потреби у спеціальних голосових командах чи додаткових натисканнях.

Про це повідомив 9to5google.

Реклама
Читайте також:

Як працює нова функція

Замість того, щоб шукати потрібний пункт у меню або використовувати голосові команди Google Assistant (як це було раніше), тепер достатньо натиснути кнопку повідомлення та описати ситуацію своїм голосом.

Наприклад, якщо ви бачите затор, можна просто сказати: "Схоже, попереду застрягли машини!" Штучний інтелект Waze зрозуміє суть та автоматично додасть відповідний звіт про об’єкти на дорозі, будівельні роботи, радари швидкості чи інші небезпеки на карту в режимі реального часу.

Ця функція, яка по суті є одним з помітних кроків Waze у сфері ШІ, протягом останнього року була доступна лише в обмеженій бета-версії.

Також читайте:

Маловідома функція Waze, яка допоможе уникнути ремонту авто

Waze чи Google Maps: яка програма краща для водіїв

Що відбувається з автомобілями під час повітряних тривог

Проблеми впровадження

Хоча "Розмовне повідомлення" є бажаним доповненням, деякі користувачі вже зіткнулися з помилками.

  • Нав’язливе спливаюче вікно. Користувачів дратує спливаюче вікно, яке постійно з’являється, доки вони не увімкнуть функцію.
  • Проблеми з медіа. Спостерігаються випадки, коли відтворення музики чи іншого медіаконтенту зупиняється після використання голосового повідомлення та не перезапускається автоматично.

авто додаток автомобіль застосунок водії навігація
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації