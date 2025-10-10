Waze наконец запустил полезное для водителей обновление

Waze запустил обновление, которого ждали все водители
Через год после анонса популярное автомобильное приложение Waze наконец-то начало широко внедрять функцию "Разговорное сообщение". Эта возможность, использующая искусственный интеллект (Gemini), позволяет водителям сообщать о дорожных опасностях, просто говоря на естественном языке, без необходимости в специальных голосовых командах или дополнительных нажатиях.
Об этом сообщил 9to5google.
Как работает новая функция
Вместо того, чтобы искать нужный пункт в меню или использовать голосовые команды Google Assistant (как это было раньше), теперь достаточно нажать кнопку сообщения и описать ситуацию своим голосом.
Например, если вы видите пробку, можно просто сказать: "Похоже, впереди застряли машины!" Искусственный интеллект Waze поймет суть и автоматически добавит соответствующий отчет об объектах на дороге, строительные работы, радары скорости или другие опасности на карту в режиме реального времени.
Эта функция, которая по сути является одним из заметных шагов Waze в сфере ИИ, в течение последнего года была доступна только в ограниченной бета-версии.
Проблемы внедрения
Хотя "Разговорное сообщение" является желанным дополнением, некоторые пользователи уже столкнулись с ошибками.
- Навязчивое всплывающее окно. Пользователей раздражает всплывающее окно, которое постоянно появляется, пока они не включат функцию.
- Проблемы с медиафайлами. Наблюдаются случаи, когда воспроизведение музыки или другого медиаконтента останавливается после использования голосового сообщения и не перезапускается автоматически.
