Видео

Waze запустил обновление, которого ждали все водители

Дата публикации 10 октября 2025 06:00
Waze наконец запустил полезное для водителей обновление
Водитель пользуется Waze. Фото: tomsguide.com

Через год после анонса популярное автомобильное приложение Waze наконец-то начало широко внедрять функцию "Разговорное сообщение". Эта возможность, использующая искусственный интеллект (Gemini), позволяет водителям сообщать о дорожных опасностях, просто говоря на естественном языке, без необходимости в специальных голосовых командах или дополнительных нажатиях.

Об этом сообщил 9to5google.

Как работает новая функция

Вместо того, чтобы искать нужный пункт в меню или использовать голосовые команды Google Assistant (как это было раньше), теперь достаточно нажать кнопку сообщения и описать ситуацию своим голосом.

Например, если вы видите пробку, можно просто сказать: "Похоже, впереди застряли машины!" Искусственный интеллект Waze поймет суть и автоматически добавит соответствующий отчет об объектах на дороге, строительные работы, радары скорости или другие опасности на карту в режиме реального времени.

Эта функция, которая по сути является одним из заметных шагов Waze в сфере ИИ, в течение последнего года была доступна только в ограниченной бета-версии.

Проблемы внедрения

Хотя "Разговорное сообщение" является желанным дополнением, некоторые пользователи уже столкнулись с ошибками.

  • Навязчивое всплывающее окно. Пользователей раздражает всплывающее окно, которое постоянно появляется, пока они не включат функцию.
  • Проблемы с медиафайлами. Наблюдаются случаи, когда воспроизведение музыки или другого медиаконтента останавливается после использования голосового сообщения и не перезапускается автоматически.

авто приложение автомобиль приложение водители навигация
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
