Waze наконец запустил полезное для водителей обновление

Водитель пользуется Waze. Фото: tomsguide.com

Через год после анонса популярное автомобильное приложение Waze наконец-то начало широко внедрять функцию "Разговорное сообщение". Эта возможность, использующая искусственный интеллект (Gemini), позволяет водителям сообщать о дорожных опасностях, просто говоря на естественном языке, без необходимости в специальных голосовых командах или дополнительных нажатиях.

Об этом сообщил 9to5google.

Реклама

Читайте также:

Как работает новая функция

Вместо того, чтобы искать нужный пункт в меню или использовать голосовые команды Google Assistant (как это было раньше), теперь достаточно нажать кнопку сообщения и описать ситуацию своим голосом.

Например, если вы видите пробку, можно просто сказать: "Похоже, впереди застряли машины!" Искусственный интеллект Waze поймет суть и автоматически добавит соответствующий отчет об объектах на дороге, строительные работы, радары скорости или другие опасности на карту в режиме реального времени.

Эта функция, которая по сути является одним из заметных шагов Waze в сфере ИИ, в течение последнего года была доступна только в ограниченной бета-версии.

Также читайте:

Малоизвестная функция Waze, которая поможет избежать ремонта авто

Waze или Google Maps: какая программа лучше для водителей

Что происходит с автомобилями во время воздушных тревог

Проблемы внедрения

Хотя "Разговорное сообщение" является желанным дополнением, некоторые пользователи уже столкнулись с ошибками.