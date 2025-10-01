Как ведут себя авто во время воздушных тревог в Украине

Сбой в навигации авто. Фото: irishtimes.com

Современные автомобили похожи на сложные компьютеры на колесах, чья электроника (GPS, мобильная сеть) зависит от внешних сигналов. В Украине во время воздушных тревог эти данные часто становятся объектами военного вмешательства, что создает специфические проблемы для водителей.

Какие критические сложности возникают и как их преодолевать.

Борьба сигналов

Основные сбои, которые фиксируют водители, связаны с работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают от дронов и ракет. РЭБ влияет на GPS, вызывая:

Подмену. Системы РЭБ присылают ложные координаты. Навигатор работает, но показывает неверное место нахождения. Эффект "телепортации" переносит водителя из Киева или Днепра в Мехико или Ванкувер.

Что страдает больше всего

Навигация. Встроенные системы и приложения (Google Maps, Waze) становятся непригодными для точного ориентирования.

Системы безопасности E-Call. Функция экстренного вызова, хотя и работает, может неточно передать местоположение из-за сбоя GPS.

Влияние на электромобили и ДВС

Сбои GPS одинаково влияют на навигацию и синхронизацию времени как в электрокарах, так и в авто с ДВС.

Но электромобили имеют дополнительную уязвимость: их телематика и удаленное управление (проверка заряда, управление климатом через мобильные приложения) сильно зависят от мобильного интернета (3G/4G).

Ограничение сети во время тревог снижает комфорт и контроль, но не влияет на критические системы движения (аккумулятор, двигатель, тормоза).

Практические советы