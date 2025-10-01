Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Що відбувається з автомобілями під час повітряних тривог

Що відбувається з автомобілями під час повітряних тривог

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 15:20
Як поводяться авто під час повітряних тривог в Україні
Збій в навігації авто. Фото: irishtimes.com

Сучасні автомобілі схожі на складні комп'ютери на колесах, чия електроніка (GPS, мобільна мережа) залежить від зовнішніх сигналів. В Україні під час повітряних тривог ці дані часто стають об'єктами військового втручання, що створює специфічні проблеми для водіїв.

Які критичні складності виникають та як їх долати.

Реклама
Читайте також:

Боротьба сигналів

Основні збої, що фіксують водії, пов'язані з роботою систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), які захищають від дронів та ракет. РЕБ впливає на GPS, викликаючи:

  • Глушіння. Сигнал GPS повністю блокується. Навігатор втрачає координати або завмирає.
  • Підміну. Системи РЕБ надсилають хибні координати. Навігатор працює, але показує невірне місце знаходження. Ефект "телепортації" переносить водія з Києва або Дніпра в Мехіко або Ванкувер.

Що страждає найбільше

  • Час і дата. Синхронізація на панелі приладів часто відбувається через GPS. При підміні сигналу час може збитися на години, дні чи навіть роки.
  • Навігація. Вбудовані системи та застосунки (Google Maps, Waze) стають непридатними для точного орієнтування.
  • Системи безпеки E-Call. Функція екстреного виклику, хоча й працює, може неточно передати місце розташування через збій GPS.

Також читайте:

Waze чи Google Maps: яка програма краща для водіїв

Як застосунок Waze допомагає уникнути дорогого ремонту авто

Воно було в кожному автомобілі, але скоро зникне назавжди

Вплив на електромобілі та ДВЗ

Збої GPS однаково впливають на навігацію та синхронізацію часу як в електрокарах, так і в авто з ДВЗ.

Але електромобілі мають додаткову вразливість: їхня телематика та віддалене керування (перевірка заряду, управління кліматом через мобільні застосунки) сильно залежать від мобільного інтернету (3G/4G).

Обмеження мережі під час тривог знижує комфорт та контроль, але не впливає на критичні системи руху (акумулятор, двигун, гальма).

Практичні поради

  • Вимкніть автосинхронізацію часу. Встановіть час вручну, щоб уникнути збоїв бортового годинника.
  • Використовуйте офлайн-карти. Заздалегідь завантажте карти регіонів у навігаційних застосунках для роботи без GPS та інтернету.
  • Перевірте після тривоги. Після припинення дії РЕБ, зазвичай достатньо перезавантажити мультимедійну систему або ввімкнути/вимкнути автосинхронізацію для відновлення нормальної роботи.

авто електрокари проблеми поради повітряна тривога автомобіль водії електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації