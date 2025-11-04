Відео
Україна
Відео

Вживаний гібридний кросовер не гірший за новий Lexus

Вживаний гібридний кросовер не гірший за новий Lexus

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 17:30
Оновлено: 14:15
Який гібридний кросовер з пробігом не гірший за новий Lexus
2020 Acura MDX Sport Hybrid Фото: carscoops.com

Покупці предметів розкоші традиційно обирають такі бренди, як Lexus, відомі своєю якістю та довговічністю. Але, завдяки амортизації, нові, часто недосяжні моделі преміумкласу раптово стають доступними на вторинному ринку. Це стосується Acura MDX Sport Hybrid 2020 року, який увійшов до числа найкращих доступних вживаних гібридних кросоверів класу люкс.

Про це написав Top Speed.

Гарний баланс

Acura MDX Sport Hybrid 2020 року приніс на ринок рідкісне поєднання розміру, продуктивності та преміального відчуття. З середньою ціною на вторинному ринку США близько 25 333 доларів, за оцінками KBB, він значно доступніший за нового гібрида Lexus RX 2026 року, при цьому залишаючись конкурентоспроможним за зовнішнім виглядом та ефективністю.

Купівля п'ятирічного Acura MDX має очевидні переваги. Покупець отримує той самий вишуканий салон, продуктивність та ефективність силового агрегату без необхідності переплачувати за статус нового автомобіля. Lexus RX 2026 року пропонує найсучасніші технології та новішу інформаційно-розважальну систему. Проте, його надійність у довгостроковій перспективі ще не доведена на практиці, на відміну від п'ятирічного MDX, чия продуктивність уже документально підтверджена реальним досвідом експлуатації.

Висока продуктивність

Acura MDX Sport Hybrid 2020 року поєднує 3-літровий двигун V6 із тримоторною електричною системою, технології для якої були запозичені від суперкара Acura NSX. Ця система дозволяє створити платформу, сприятливу для більшого та вищого кросовера. Він розганяється від 0 до 100 км/год приблизно за 6 секунд, що вражає для автомобіля вагою близько 1800 кг.

Кросовер витрачає паливо в межах 8,7–9 літрів на 100 км, що є пристойним показником для трирядного люксового автомобіля такого розміру, з орієнтовним запасом ходу на одному баку понад 840 км.

Якість та надійність кросовера оцінені JD Power на 79/100. Серед загальних проблем, які відзначають власники, є електронні збої та нестабільне перемикання передач. При цьому річна вартість технічного обслуговування та ремонту, за оцінками CarEdge, становить лише 108 доларів.

Скільки коштує в Україні

Вартість вживаних Acura MDX Sport Hybrid 2020 року коливається приблизно від 23 200 до 34 500 доларів.

  • Мінімальна ціна: 23 200–25 000 доларів (пробіг 150 000-160 000 км).
  • Середня ціна: 28 000–31 500 доларів.
  • Максимальна ціна: близько 34 500 доларів (пробіг 50 000-90 000 км).

Таким чином, середня ціна в Україні є вищою за справедливу вартість в 25 333 доларів на вторинному ринку США, що пояснюється вартістю логістики, митним очищенням та сертифікацією.

авто поради автомобіль гібрид вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
