Какой гибридный кроссовер с пробегом не хуже нового Lexus

Покупатели предметов роскоши традиционно выбирают такие бренды, как Lexus, известные своим качеством и долговечностью. Но, благодаря амортизации, новые, часто недостижимые модели премиум-класса внезапно становятся доступными на вторичном рынке. Это касается Acura MDX Sport Hybrid 2020 года, который вошел в число лучших доступных подержанных гибридных кроссоверов класса люкс.

Хороший баланс

Acura MDX Sport Hybrid 2020 года принес на рынок редкое сочетание размера, производительности и премиального ощущения. Со средней ценой на вторичном рынке США около 25 333 долларов, по оценкам KBB, он значительно доступнее нового гибрида Lexus RX 2026 года, при этом оставаясь конкурентоспособным по внешнему виду и эффективности.

Покупка пятилетнего Acura MDX имеет очевидные преимущества. Покупатель получает тот же изысканный салон, производительность и эффективность силового агрегата без необходимости переплачивать за статус нового автомобиля. Lexus RX 2026 года предлагает самые современные технологии и новую информационно-развлекательную систему. Однако, его надежность в долгосрочной перспективе еще не доказана на практике, в отличие от пятилетнего MDX, чья производительность уже документально подтверждена реальным опытом эксплуатации.

Высокая производительность

Acura MDX Sport Hybrid 2020 года сочетает 3-литровый двигатель V6 с трехмоторной электрической системой, технологии для которой были позаимствованы от суперкара Acura NSX. Эта система позволяет создать платформу, благоприятную для более крупного и высокого кроссовера. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч примерно за 6 секунд, что впечатляет для автомобиля весом около 1800 кг.

Кроссовер расходует топливо в пределах 8,7-9 литров на 100 км, что является приличным показателем для трехрядного люксового автомобиля такого размера, с ориентировочным запасом хода на одном баке более 840 км.

Качество и надежность кроссовера оценены JD Power на 79/100. Среди общих проблем, которые отмечают владельцы, электронные сбои и нестабильное переключение передач. При этом годовая стоимость технического обслуживания и ремонта, по оценкам CarEdge, составляет всего 108 долларов.

Сколько стоит в Украине

Стоимость подержанных Acura MDX Sport Hybrid 2020 года колеблется примерно от 23 200 до 34 500 долларов.

Минимальная цена: 23 200-25 000 долларов (пробег 150 000-160 000 км).

23 200-25 000 долларов (пробег 150 000-160 000 км). Средняя цена: 28 000-31 500 долларов.

28 000-31 500 долларов. Максимальная цена: около 34 500 долларов (пробег 50 000-90 000 км).

Таким образом, средняя цена в Украине выше справедливой стоимости в 25 333 долларов на вторичном рынке США, что объясняется стоимостью логистики, таможенной очисткой и сертификацией.