Три вживані Toyota, які краще оминати

Toyota заслужено вважається одним із найнадійніших автовиробників у світі, проте навіть у японського гіганта траплялися інженерні прорахунки та моделі, що отримали негативні відгуки власників. Експерти проаналізували вторинний ринок та виділили три популярні вживані автомобілі, які можуть коштувати новому власнику значних витрат.

Toyota Avensis (1.8 Valvematic + ММТ)

Модель позиціонувалася як надійний сімейний седан, але покоління T27 (2009–2015) з роботизованою коробкою передач MMT, стало великим розчаруванням. Коробка була спробою поєднати економічність механіки зі зручністю автомата, але її конструкція виявилася слабкою. Власники масово скаржилися на часті збої у роботі, ривки та залипання передач, а також на високу вартість заміни мехатроніка.

На додачу до цього, мотори 1.8 Valvematic виявилися чутливими до низькоякісного пального, що призводило до ламкості форсунок та нестабільного холостого ходу.

Toyota Corolla 1.33 (4ZZ-FE)

Модель Corolla традиційно вважається еталоном довговічності, але версія, випущена з двигуном 1.33 Dual VVT-i (4ZZ-FE), стала неприємним винятком. У період з 2010 по 2013 рік тисячі власників фіксували надмірну витрату оливи та швидке зношування поршневої групи. За даними профільних видань WhatCar? та Consumer Reports, саме ця модифікація отримала один з найнижчих рейтингів задоволеності серед усіх поколінь Corolla.

Масложор міг сягати 1 л на 1000 км. Була слабка динаміка при повному завантаженні, а також висока чутливість агрегату до перегріву та якості використовуваної оливи. Інженери Toyota спробували створити економніший варіант на базі успішного 1,6-літрового мотора, але саме це спрощення конструкції призвело до низького ресурсу.

Toyota RAV4 (2.2 D-CAT)

Дизельні агрегати серії 2AD-FTV та 2AD-FHV (відомі як 2.2 D-CAT) стали найбільш суперечливими в усій лінійці Toyota. У 2010-х роках ADAC офіційно вніс ці двигуни до списків схильних до серйозних та дорогих поломок.

Серед основних слабких місць, які перетворюють RAV4 на ризиковану покупку на вторинному ринку, — це руйнування прокладки головки блоку циліндрів (ГБЦ), проблеми з клапаном EGR, передчасне засмічення сажового фільтра (DPF) та дорогий ремонт форсунок паливної системи.

Через масові випадки виходу з ладу ГБЦ після 120 000–160 000 км пробігу, Toyota навіть була змушена проводити масштабну сервісну кампанію у Європі.