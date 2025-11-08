Відео
Гібридний кросовер Toyota, який варто купити вживаним

Дата публікації: 8 листопада 2025 15:45
Оновлено: 16:38
Який гібридний кросовер Toyota варто купити вживаним
2019 Toyota Highlander Hybrid. Фото: caranddriver.com

Вживаний Toyota Highlander Hybrid 2019 модельного року визнано однією з найрозумніших покупок на вторинному ринку. Він поєднує виняткову надійність з економією палива, яка дорівнює компактним авто.

Про це написав Top Speed.

Амортизація та витривалість

Гібридні кросовери набули популярності завдяки економії палива та надійності, пропонуючи зручність позашляховика при низьких експлуатаційних витратах. Ринок вживаних автомобілів робить їх ще привабливішими: амортизація значно знижує ціну.

Середньорозмірний Toyota Highlander Hybrid 2019 року вирізняється винятковою довговічністю. Дослідження iSeeCars.com показує, що ця модель є однією з тих, які здатні подолати понад 400 000 км, та має втричі вищу ймовірність досягнення цієї позначки порівняно зі звичайними автомобілями.

Така довговічність ідеальна для покупців, які планують тривале володіння. Модель 2019 року зазвичай має пробіг менше 120 000 км і, за належного обслуговування, теоретично може прослужити додатково 280 000 км (це приблизно 12 років середньої експлуатації).

Безпека та економія

Consumer Reports високо оцінив Highlander Hybrid 2019 за просте керування та надійність. Крім того, завдяки міцній конструкції та багатому набору стандартних систем допомоги водієві, кросовер отримав п’ятизірковий загальний рейтинг безпеки від NHTSA.

Завдяки підвищенню потужності за допомогою електродвигунів, гібридний Highlander видає сумарно 306 к.с.. Це робить керування повнопривідним кросовером значно приємнішим та ефективнішим, ніж його бензинової версії.

Для порівняння: базова бензинова модель 2019 року має лише 185 к.с. та споживає 11,8 л/100 км у місті та 9,8 л/100 км на шосе. Натомість гібрид демонструє велику економію: 7,8 л/100 км у місті та 8,4 л/100 км на шосе. Така паливна ефективність наближає Highlander Hybrid до показників компактних кросоверів.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
