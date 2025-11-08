Какой гибридный кроссовер Toyota стоит купить подержанным

2019 Toyota Highlander Hybrid Фото: caranddriver.com

Подержанный Toyota Highlander Hybrid 2019 модельного года признан одной из самых разумных покупок на вторичном рынке. Он сочетает исключительную надежность с экономией топлива, которая равна компактным авто.

Об этом написал Top Speed.

Амортизация и выносливость

Гибридные кроссоверы приобрели популярность благодаря экономии топлива и надежности, предлагая удобство внедорожника при низких эксплуатационных расходах. Рынок подержанных автомобилей делает их еще более привлекательными: амортизация значительно снижает цену.

Среднеразмерный Toyota Highlander Hybrid 2019 года отличается исключительной долговечностью. Исследование iSeeCars.com показывает, что эта модель является одной из тех, которые способны преодолеть более 400 000 км, и имеет втрое более высокую вероятность достижения этой отметки по сравнению с обычными автомобилями.

Такая долговечность идеальна для покупателей, которые планируют длительное владение. Модель 2019 года обычно имеет пробег менее 120 000 км и, при надлежащем обслуживании, теоретически может прослужить дополнительно 280 000 км (это примерно 12 лет средней эксплуатации).

Безопасность и экономия

Consumer Reports высоко оценил Highlander Hybrid 2019 за простое управление и надежность. Кроме того, благодаря прочной конструкции и богатому набору стандартных систем помощи водителю, кроссовер получил пятизвездочный общий рейтинг безопасности от NHTSA.

Благодаря повышению мощности с помощью электродвигателей, гибридный Highlander выдает суммарно 306 л.с.. Это делает управление полноприводным кроссовером значительно приятнее и эффективнее, чем его бензиновой версии.

Для сравнения: базовая бензиновая модель 2019 года имеет лишь 185 л.с. и потребляет 11,8 л/100 км в городе и 9,8 л/100 км на шоссе. Зато гибрид демонстрирует большую экономию: 7,8 л/100 км в городе и 8,4 л/100 км на шоссе. Такая топливная эффективность приближает Highlander Hybrid к показателям компактных кроссоверов.