Подержанные Toyota Highlander: лучшие модели для покупки

2015 Toyota Highlander Фото: thecarconnection.com

Кроссовер Toyota Highlander имеет высокую стоимость перепродажи, ведь эти автомобили нередко пробегают 320 000 км и более. Среди них есть модели, на которые обязательно нужно обратить внимание при покупке на вторичном рынке.

Об этом написал Slash Gear.

Модель 2015 года

Highlander 2015 года — один из самых надежных автомобилей третьего поколения. Благодаря низкому количеству отзывов и жалоб он получил пять звезд безопасности от NHTSA и 4,6 звезды от Kelley Blue Book (KBB). Хотя это уже не новый кроссовер, он и сегодня является выгодным приобретением, если его хорошо обслуживали. Это надежный и функциональный вариант.

Модель 2016 года

Одна из самых надежных моделей третьего поколения. Благодаря проверенным технологиям, унаследованным от предыдущих версий, она получила 4,5 балла от KBB. Модель имела меньше отзывов и жалоб, чем другие годы, а основные проблемы касались тормозов и электрики. Проверка истории обслуживания — хорошая идея перед покупкой.

Модель 2018 года

Highlander 2018 года, включая гибридную версию, является надежным выбором третьего поколения. Благодаря отсутствию значительных изменений, KBB оценил его в 4,4 звезды. Немногочисленные жалобы касались электричества и топливной системы, а пять отзывов были незначительными и, вероятно, уже устранены.

Модель 2019 года

Последняя модель третьего поколения получила высокие оценки от KBB — 4,4 звезды. Авто имеет незначительные внешние изменения и доступно с различными двигателями. Хотя были жалобы, в основном связанные с отзывами топливной помпы, модель считается очень надежной и безопасной, имея пятизвездочный рейтинг от NHTSA.

Модель 2020 года

Toyota Highlander 2020 года, начавшая четвертое поколение, имеет только четыре отзыва, которые уже устранены. Жалоб в NHTSA относительно мало, и Toyota не расследует никаких серьезных проблем.

Toyota Grand Highlander 2024 года

Фото: caranddriver.com

Просторный, технологически оснащенный кроссовер. Он отличается от стандартного Highlander увеличенным третьим рядом сидений и большей грузовместимостью. Grand Highlander, с акцентом на производительность, мощнее, но менее эффективен в потреблении топлива.

Он также предлагает стандартные функции, например, беспроводную зарядку и 12,3-дюймовые экраны, тогда как для обычного Highlander они могут быть опцией. Поскольку обе модели 2024 года являются новыми, жалоб на них мало, а значит, оценить их долгосрочную надежность еще трудно.