Кроссовер Toyota Highlander: худшие подержанные модели

2017 Toyota Highlander Фото: caranddriver.com

Когда первый Toyota Highlander появился более 20 лет назад, никто не мог предположить, что он останется популярным и сегодня. Несмотря на перенасыщенность рынка кроссоверами, этот автомобиль до сих пор имеет высокую стоимость перепродажи, но при выборе подержанной модели следует быть осторожными.

Об этом написал Slash Gear.

Модель 2006 года

Гибрид 2006 года имеет 600 жалоб через NHTSA, четыре расследования от Toyota и 11 отзывов. Кроссовер получил много нареканий на силовую установку. Авто выходили из строя при движении на высоких скоростях, что свидетельствует о неисправности инвертора. Большинство проблем случались при пробеге от 90 000 км.

Негибридный Highlander 2006 года также получил большое количество жалоб, поданных в NHTSA, — 630. Они касались электрики, системы контроля скорости автомобиля и тормозов.

Модель 2008 года

Хотя этот Highlander изначально считался одной из самых надежных моделей, время в значительной степени сказалось на его репутации. Большинство жалоб на обе версии 2008 года (гибридную и стандартную) касаются тормозов, электрики и системы контроля скорости автомобиля.

Гибрид также получил много жалоб на подушки безопасности и имеет наибольшее количество расследований Toyota среди всех моделей Highlander.

Модель 2010 года

На гибридную и стандартную модели поступило более 230 жалоб. Toyota трижды проводила расследование, в частности дважды из-за "отделения рулевой колонки", что не предвещает ничего хорошего. Также много нареканий потребителей касаются электричества и тормозов.

Модель 2017 года

Самые распространенные жалобы на авто касаются его электрической, топливной и тормозной систем. Есть заметные проблемы с подушками безопасности и с силовой установкой.

Хотя по общим оценкам, Highlander 2017 года прослужит до 480 000 км пробега, безопасность и механические проблемы могут этому помешать.