Кросовер Toyota Highlander: найгірші вживані моделі

2017 Toyota Highlander Фото: caranddriver.com

Коли перший Toyota Highlander з'явився понад 20 років тому, ніхто не міг передбачити, що він залишиться популярним й сьогодні. Попри перенасиченість ринку кросоверами, цей автомобіль досі має високу вартість перепродажу, але при виборі вживаної моделі слід буди обережними.

Про це написав Slash Gear.

Модель 2006 року

Гібрид 2006 року має 600 скарг через NHTSA, чотири розслідування від Toyota та 11 відкликань. Кросовер отримав багато нарікань на силову установку. Авто виходили з ладу під час руху на високих швидкостях, що свідчить про несправність інвертора. Більшість проблем траплялися при пробігу від 90 000 км.

Негібридний Highlander 2006 року також отримав велику кількість скарг, поданих до NHTSA, — 630. Вони стосувалися електрики, системи контролю швидкості автомобіля та гальм.

Модель 2008 року

Хоча цей Highlander спочатку вважався однією з найнадійніших моделей, час значною мірою позначився на його репутації. Більшість скарг на обидві версії 2008 року (гібридну та стандартну) стосуються гальм, електрики та системи контролю швидкості автомобіля.

Гібрид також отримав багато скарг на подушки безпеки та має найбільшу кількість розслідувань Toyota серед усіх моделей Highlander.

Модель 2010 року

На гібридну та стандартну моделі надійшло понад 230 скарг. Toyota тричі проводила розслідування, зокрема двічі через "відокремлення рульової колонки", що не віщує нічого доброго. Також багато нарікань споживачів стосуються електрики та гальм.

Модель 2017 року

Найпоширеніші скарги на авто стосуються його електричної, паливної та гальмівної систем. Є помітні проблеми з подушками безпеки та з силовою установкою.

Хоча за загальними оцінками, Highlander 2017 року прослужить до 480 000 км пробігу, безпекові та механічні проблеми можуть цьому завадити.