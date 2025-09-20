Вживані Toyota Highlander: найкращі моделі для купівлі

2015 Toyota Highlander Фото: thecarconnection.com

Кросовер Toyota Highlander має високу вартість перепродажу, адже ці автомобілі нерідко пробігають 320 000 км та більше. Серед них є моделі, на які обовʼязково потрібно звернути увагу при купівлі на вторинному ринку.

Про це написав Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Модель 2015 року

Highlander 2015 року — один із найнадійніших автомобілів третього покоління. Завдяки низькій кількості відкликань та скарг він отримав п'ять зірок безпеки від NHTSA та 4,6 зірки від Kelley Blue Book (KBB). Хоча це вже не новий кросовер, він і сьогодні є вигідним придбанням, якщо його добре обслуговували. Це надійний та функціональний варіант.

Модель 2016 року

Одна з найнадійніших моделей третього покоління. Завдяки перевіреним технологіям, успадкованим від попередніх версій, вона отримала 4,5 бали від KBB. Модель мала менше відкликань та скарг, ніж інші роки, а основні проблеми стосувалися гальм і електрики. Перевірка історії обслуговування — гарна ідея перед покупкою.

Модель 2018 року

Highlander 2018 року, включаючи гібридну версію, є надійним вибором третього покоління. Завдяки відсутності значних змін, KBB оцінив його в 4,4 зірки. Нечисленні скарги стосувалися електрики та паливної системи, а п'ять відкликань були незначними і, ймовірно, вже усунуті.

Також читайте:

Культовий двигун Toyota повертають у виробництво

Названі найочікуваніші нові моделі Toyota

Пʼять гібридів Toyota з найнижчою витратою пального у 2025 році

Модель 2019 року

Остання модель третього покоління отримала високі оцінки від KBB — 4,4 зірки. Авто має незначні зовнішні зміни та доступне з різними двигунами. Хоча були скарги, переважно пов’язані з відкликаннями паливної помпи, модель вважається дуже надійною та безпечною, маючи п’ятизірковий рейтинг від NHTSA.

Модель 2020 року

Toyota Highlander 2020 року, що започаткувала четверте покоління, має лише чотири відкликання, які вже усунуті. Скарг до NHTSA відносно мало, та й Toyota не розслідує жодних серйозних проблем.

Toyota Grand Highlander 2024 року

Фото: caranddriver.com

Просторий, технологічно оснащений кросовер. Він відрізняється від стандартного Highlander збільшеним третім рядом сидінь та більшою вантажомісткістю. Grand Highlander, з акцентом на продуктивність, потужніший, але менш ефективний за споживанням пального.

Він також пропонує стандартні функції, наприклад, бездротову зарядку та 12,3-дюймові екрани, тоді як для звичайного Highlander вони можуть бути опцією. Позаяк обидві моделі 2024 року є новими, скарг на них мало, а отже, оцінити їхню довгострокову надійність ще важко.