Видео

Подержанные Toyota, от которых надо держаться подальше

Подержанные Toyota, от которых надо держаться подальше

Дата публикации 27 ноября 2025 06:45
обновлено: 08:12
Три подержанные Toyota, которые лучше обходить стороной
Toyota Avensis T27 Фото: heycar.com

Toyota заслуженно считается одним из самых надежных автопроизводителей в мире, однако даже у японского гиганта случались инженерные просчеты и модели, получившие негативные отзывы владельцев. Эксперты проанализировали вторичный рынок и выделили три популярные подержанные автомобили, которые могут стоить новому владельцу значительных затрат.

Об этом написала "Твоя машина".

Toyota Avensis (1.8 Valvematic + ММТ)

Модель позиционировалась как надежный семейный седан, но поколение T27 (2009-2015) с роботизированной коробкой передач MMT, стало большим разочарованием. Коробка была попыткой совместить экономичность механики с удобством автомата, но ее конструкция оказалась слабой. Владельцы массово жаловались на частые сбои в работе, рывки и залипание передач, а также на высокую стоимость замены мехатроника.

Вдобавок к этому, моторы 1.8 Valvematic оказались чувствительными к низкокачественному топливу, что приводило к ломкости форсунок и нестабильному холостому ходу.

Toyota Corolla 1.33 (4ZZ-FE)

2012 Toyota Corolla
Фото: edmunds.com

Модель Corolla традиционно считается эталоном долговечности, но версия, выпущенная с двигателем 1.33 Dual VVT-i (4ZZ-FE), стала неприятным исключением. В период с 2010 по 2013 год тысячи владельцев фиксировали чрезмерный расход масла и быстрый износ поршневой группы. По данным профильных изданий WhatCar? и Consumer Reports, именно эта модификация получила один из самых низких рейтингов удовлетворенности среди всех поколений Corolla.

Масложер мог достигать 1 л на 1000 км. Была слабая динамика при полной загрузке, а также высокая чувствительность агрегата к перегреву и качеству используемого масла. Инженеры Toyota попытались создать более экономный вариант на базе успешного 1,6-литрового мотора, но именно это упрощение конструкции привело к низкому ресурсу.

Toyota RAV4 (2.2 D-CAT)

2009 Toyota RAV4
Фото: engineindetail.com

Дизельные агрегаты серии 2AD-FTV и 2AD-FHV (известные как 2.2 D-CAT) стали наиболее противоречивыми во всей линейке Toyota. В 2010-х годах ADAC официально внес эти двигатели в списки подверженных серьезным и дорогостоящим поломкам.

Среди основных слабых мест, которые превращают RAV4 в рискованную покупку на вторичном рынке, — это разрушение прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), проблемы с клапаном EGR, преждевременное засорение сажевого фильтра (DPF) и дорогой ремонт форсунок топливной системы.

Из-за массовых случаев выхода из строя ГБЦ после 120 000-160 000 км пробега, Toyota даже была вынуждена проводить масштабную сервисную кампанию в Европе.

ремонт проблемы советы дефекты Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
