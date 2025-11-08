Самый недооцененный кроссовер Toyota

2025 Toyota Crown Signia Фото: motortrend.com

В тени популярных RAV4 и Highlander остается Toyota Crown Signia, которая незаметно сочетает элегантный дизайн и премиальный комфорт. Этот гибридный кроссовер является самой разумной покупкой для тех, кто стремится к изысканности, не желая платить за бренд Lexus.

Платформа Lexus

Построенный на той же архитектуре TNGA-K, что и Lexus RX, Crown Signia имеет элегантный дизайн в стиле фастбэк и смелую переднюю панель, которые выделяют его среди более консервативных кроссоверов Toyota. Он ориентирован на городских водителей, которые ценят изысканность, а его пропорции обеспечивают идеальный баланс между устойчивостью легкового автомобиля и универсальностью кроссовера.

Под капотом находится 2,5-литровый гибридный силовой агрегат с полным приводом, который выдает суммарные 243 л.с. Система сосредоточена не на максимальной мощности, а на исключительной эффективности (расход топлива около 6,5 литра на 100 км) и безупречной тишине. Плавная работа гибридной системы делает поездки по городу спокойными и экономичными.

Последний аргумент

Интерьер Crown Signia является главным преимуществом кроссовера. Дизайн салона, вдохновленный Lexus, использует мягкие, высококачественные материалы и минималистичную панель приборов с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями.

Благодаря акустическому стеклу и усиленной звукоизоляции, в салоне царит тишина, что приближает опыт управления к премиальным моделям.

Crown Signia сосредоточен на изысканности, комфорте и спокойствии — качествах, которые делают его идеальным и недооцененным кроссовером для ежедневного использования.