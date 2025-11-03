Видео
Какое японское гибридное авто с пробегом выгодно купить

Дата публикации 3 ноября 2025 17:30
обновлено: 11:50
Подержанное японское гибридное авто, которое выгодно купить
2023 Toyota Crown Фото: caranddriver.com

Когда самые популярные подержанные гибриды Toyota Camry и Prius сохраняют высокую остаточную стоимость, менее заметные модели, особенно из премиального сегмента, обесцениваются быстрее. Именно поэтому Toyota Crown 2023 года, сочетая премиальный вид, полный привод и мощные гибридные установки, предлагает исключительную выгоду для тех, кто ищет надежное авто с высокой амортизацией на вторичном рынке.

Об этом написал Top Speed.

Toyota Crown 2023 модельного года является недооцененным гибридом, который находится между массовым и люксовым сегментами. Несмотря на эффективный двигатель, высококлассный салон и полный привод, Crown остается незамеченным, поскольку покупатели чаще выбирают более известные Prius, Camry или Lexus ES 300h.

Именно эта непопулярность является самым большим преимуществом Crown. Благодаря относительно высокой амортизации (28,5%-33,1%) подержанная модель 2023 года становится исключительно выгодной покупкой. Она обесценивается быстрее, но предлагает премиальные характеристики, качественный интерьер и, в некоторых комплектациях, мощный турбонаддув.

Технические характеристики

Toyota Crown 2023 года предлагалась с двумя гибридными силовыми установками, обе с полным приводом (AWD):

Базовый гибрид (комплектации XLE, Limited)

  • Двигатель: 2.5-литровый атмосферный, совмещенный с гибридной системой.
  • Суммарная мощность: 236 л.с.
  • Трансмиссия: электронная бесступенчатая (eCVT).
  • Привод: электронный полный привод (Electronic On-Demand AWD).
  • Расход топлива в комбинированном цикле: около 5,7 л/100 км.

Гибрид MAX (комплектация Platinum)

  • Двигатель: 2.4-литровый турбированный двигатель, совмещенный с высокоэффективной гибридной системой.
  • Суммарная мощность: 340 л.с.
  • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
  • Крутящий момент: 542 Нм.
  • Привод: постоянный электронный полный привод (Full-Time Electronic AWD).
  • Расход топлива в комбинированном цикле: около 7,8 л/100 км.

авто автомобиль продажа авто гибрид Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
