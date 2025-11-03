Подержанное японское гибридное авто, которое выгодно купить

2023 Toyota Crown Фото: caranddriver.com

Когда самые популярные подержанные гибриды Toyota Camry и Prius сохраняют высокую остаточную стоимость, менее заметные модели, особенно из премиального сегмента, обесцениваются быстрее. Именно поэтому Toyota Crown 2023 года, сочетая премиальный вид, полный привод и мощные гибридные установки, предлагает исключительную выгоду для тех, кто ищет надежное авто с высокой амортизацией на вторичном рынке.

Об этом написал Top Speed.

Реклама

Читайте также:

Toyota Crown

Toyota Crown 2023 модельного года является недооцененным гибридом, который находится между массовым и люксовым сегментами. Несмотря на эффективный двигатель, высококлассный салон и полный привод, Crown остается незамеченным, поскольку покупатели чаще выбирают более известные Prius, Camry или Lexus ES 300h.

Именно эта непопулярность является самым большим преимуществом Crown. Благодаря относительно высокой амортизации (28,5%-33,1%) подержанная модель 2023 года становится исключительно выгодной покупкой. Она обесценивается быстрее, но предлагает премиальные характеристики, качественный интерьер и, в некоторых комплектациях, мощный турбонаддув.

Также читайте:

Какие проблемы у подержанных Toyota Camry

Почему старая Toyota стоит дороже, чем новый кроссовер из Китая

Самые популярные гибридные авто в Украине в 2025 году

Технические характеристики

Toyota Crown 2023 года предлагалась с двумя гибридными силовыми установками, обе с полным приводом (AWD):

Базовый гибрид (комплектации XLE, Limited)

Двигатель: 2.5-литровый атмосферный, совмещенный с гибридной системой.

2.5-литровый атмосферный, совмещенный с гибридной системой. Суммарная мощность: 236 л.с.

236 л.с. Трансмиссия: электронная бесступенчатая (eCVT).

электронная бесступенчатая (eCVT). Привод: электронный полный привод (Electronic On-Demand AWD).

электронный полный привод (Electronic On-Demand AWD). Расход топлива в комбинированном цикле: около 5,7 л/100 км.

Гибрид MAX (комплектация Platinum)