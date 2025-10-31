Подержанная Toyota Camry: на что жалуются владельцы

2016 Toyota Camry Фото: caranddriver.com

Toyota Camry заслуженно носит звание одного из лучших подержанных авто, способного прослужить очень долго при условии надлежащего обслуживания. В то же время, статус бестселлера не делает машину идеальной — владельцы Camry сообщают о характерных проблемах, которые варьируются в зависимости от поколения.

Распространенные недостатки

Восьмое поколение Camry (2018-2024) считается очень надежным, но ранние модели подвержены случайным проблемам с трансмиссией, которые проявляются в жесткости, задержках и колебаниях. Также водители отмечали деформированные тормозные диски и склонность лакокрасочного покрытия к чрезмерным царапинам.

Седьмое поколение (2012-2017) имеет проблемы с блужданием руля, сбоями гидротрансформатора и чрезмерным расходом моторного масла. Последняя проблема является распространенной для нескольких поколений, что даже заставило Toyota выпустить соответствующие бюллетени технического обслуживания в 2011 и 2016 годах.

Наибольшее количество жалоб получило шестое поколение (2007-2011). Среди других распространенных недостатков — неисправный кислородный датчик, вызывающий загорание лампочки Check Engine, а также проблемы с цифровым дисплеем, которые привели к одному из крупнейших отзывов Toyota.

Надежность двигателей

Основные характеристики надежности Toyota Camry, которые выделяют его среди конкурентов, кроются в конструкции. Ключевым элементом является двигатель.

Благодаря философии Toyota Production System силовые агрегаты проектируются с акцентом не столько на мощность или производительность, сколько на долгосрочную безотказность. Это позволяет 2-литровым и 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателям выдерживать значительные нагрузки.

Дополнительным фактором надежности является консервативность: электроника и информационно-развлекательные системы Camry, по сравнению с конкурентами, менее сложные, что снижает потенциальные риски поломок.

Кроме того, использование простой и проверенной временем переднеприводной цельной конструкции кузова, которая постоянно обновляется, укрепляет репутацию модели.