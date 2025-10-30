Почему Toyota и Lexus уступили в рейтинге надежности

Почему этот бренд опередил Toyota и Lexus по надежности
В течение почти десятилетия Toyota и Lexus считались непоколебимыми эталонами надежности, но 2025 год принес изменения. Компания Subaru неожиданно возглавила рейтинг Consumer Reports. Этот взлет подчеркивает устойчивость японского бренда, чей успех объясняется не только цифрами, но и уникальными инженерными решениями, ориентированными на безопасность и выносливость.
Об этом написал Top Speed.
Показатели надежности
В прошлом году Lexus лидировал в рейтинге с 79 баллами, а Toyota занимала второе место с 76 баллами (из 100). Сейчас Subaru поднялась с шестого места на вершину, демонстрируя лучшую устойчивость, чем конкуренты, несмотря на общее снижение показателей надежности на рынке.
Сравнительный рейтинг надежности, 2025
- Subaru: 68 баллов из 100
- Lexus: 65/100
- Toyota: 62/100
- Honda: 59/100
- Acura: 55/100
- Mazda: 55/100
Хотя Subaru BRZ 2025 года имеет самый низкий балл надежности в линейке, по данным JD Power (76 из 100), другие модели показывают более высокие результаты:
- Subaru Outback получил 80 из 100.
- Subaru Impreza и Legacy — 82/100.
- Subaru Forester и Crosstrek признаны самыми надежными моделями бренда.
Также читайте:
Почему на логотипе Subaru шесть звезд
Три худшие Subaru имеют одну общую проблему
Что позаимствовал у Toyota новый Subaru Outback
Секрет успеха
Ключевым фактором, обеспечившим взлет Subaru, является непоколебимая приверженность бренда к безопасности, которая напрямую влияет на общую надежность.
Центральная черта самых надежных моделей (Forester, Outback, Ascent, Impreza) — это постоянно активная симметричная система полного привода. Она обеспечивает исключительное сцепление и контроль, поскольку все компоненты трансмиссии, включая фирменный горизонтально-оппозитный двигатель, расположены на прямой, сбалансированной линии для более низкого центра тяжести.
Многие модели стандартно оснащены передовым набором технологий помощи водителю EyeSight:
- автоматическое экстренное торможение;
- адаптивный круиз-контроль;
- помощь удержания полосы движения.
Автомобили Subaru построены на глобальной платформе, использующей высокопрочную сталь для повышения структурной целостности и безопасности при столкновениях. В стандартной комплектации они оснащены восемью подушками безопасности и кольцеобразным каркасом усиления.
Несмотря на то, что Subaru возглавляет рейтинги прочности, ее модели остаются относительно доступными. Самая дешевая модель, Subaru Impreza, стоит от 23 610 долларов, а самая дорогая, Subaru Ascent — от 38 910 долларов.
Читайте Новини.LIVE!