Откуда на логотипе Subaru шесть звезд

Почему на логотипе Subaru шесть звезд
Логотип Subaru — это не просто аккуратный дизайн, написанный графическим художником. На самом деле эта эмблема служит визуальным пособием о том, как и когда был основан автопроизводитель.
Об этом сообщил Jalopnik.
Название и основание
Название Subaru на японском означает "объединяться". Это отсылает к 1953 году, когда пять компаний слились, образовав Fuji Heavy Industries (ныне Subaru Corporation). Эта история отражена на эмблеме: пять меньших звезд символизируют компании-основатели, а большая центральная — саму Subaru.
Дизайн также является отсылкой к звездному скоплению Плеяды, известного как Семь Сестер. Хотя в скоплении семь звезд, на логотипе их шесть, так как седьмую обычно не видно невооруженным глазом. Связь с Плеядами ассоциируется со сменой сезонов и постоянными инновациями.
Звезды расположены таким образом, чтобы образовывать тонкую букву "S". Синий цвет символизирует доверие, надежность и высокую инженерию. Серебряные акценты подчеркивают качество и прогресс.
Также читайте:
Что следует проверить перед покупкой подержанного Subaru
Три худшие Subaru имеют одну общую проблему
Стоит ли купить подержанный Subaru Forester третьего поколения
Цветное исключение
Логотип подразделения производительных автомобилей Subaru Technica International (STI) имеет особый яркий оттенок "sakura no iro" (цвет вишневого цветения), известный как Cherry Blossom Red.
Этот розово-красный цвет вдохновлен японскими цветущими вишневыми деревьями. На ранних моделях STI Impreza и JDM Forester вместо звезд могла быть использована маленькая буква "i" или "F" соответственно.
Читайте Новини.LIVE!