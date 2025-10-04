Откуда на логотипе Subaru шесть звезд

Эмблема Subaru. Фото: pexels.com

Логотип Subaru — это не просто аккуратный дизайн, написанный графическим художником. На самом деле эта эмблема служит визуальным пособием о том, как и когда был основан автопроизводитель.

Название и основание

Название Subaru на японском означает "объединяться". Это отсылает к 1953 году, когда пять компаний слились, образовав Fuji Heavy Industries (ныне Subaru Corporation). Эта история отражена на эмблеме: пять меньших звезд символизируют компании-основатели, а большая центральная — саму Subaru.

Дизайн также является отсылкой к звездному скоплению Плеяды, известного как Семь Сестер. Хотя в скоплении семь звезд, на логотипе их шесть, так как седьмую обычно не видно невооруженным глазом. Связь с Плеядами ассоциируется со сменой сезонов и постоянными инновациями.

Звезды расположены таким образом, чтобы образовывать тонкую букву "S". Синий цвет символизирует доверие, надежность и высокую инженерию. Серебряные акценты подчеркивают качество и прогресс.

Цветное исключение

Subaru Impreza STi Фото: subaru-intc.com.ua

Логотип подразделения производительных автомобилей Subaru Technica International (STI) имеет особый яркий оттенок "sakura no iro" (цвет вишневого цветения), известный как Cherry Blossom Red.

Этот розово-красный цвет вдохновлен японскими цветущими вишневыми деревьями. На ранних моделях STI Impreza и JDM Forester вместо звезд могла быть использована маленькая буква "i" или "F" соответственно.