Звідки на логотипі Subaru шість зірок

Логотип Subaru — це не просто акуратний дизайн, написаний графічним художником. Насправді ця емблема служить візуальним посібником про те, як й коли був заснований автовиробник.

Назва та заснування

Назва Subaru японською означає "об'єднуватися". Це відсилає до 1953 року, коли п'ять компаній злилися, утворивши Fuji Heavy Industries (нині Subaru Corporation). Ця історія відображена на емблемі: п'ять менших зірок символізують компанії-засновники, а велика центральна — саму Subaru.

Дизайн також є відсиланням до зоряного скупчення Плеяди, відомого як Сім Сестер. Хоча у скупченні сім зірок, на логотипі їх шість, позаяк сьому зазвичай не видно неозброєним оком. Зв'язок із Плеядами асоціюється зі зміною сезонів та постійними інноваціями.

Зірки розташовані таким чином, щоб утворювати тонку літеру "S". Синій колір символізує довіру, надійність та високу інженерію. Срібні акценти підкреслюють якість та прогрес.

Кольоровий виняток

Subaru Impreza STi Фото: subaru-intc.com.ua

Логотип підрозділу продуктивних автомобілів Subaru Technica International (STI) має особливий яскравий відтінок "sakura no iro" (колір вишневого цвіту), відомий як Cherry Blossom Red.

Цей рожево-червоний колір натхненний японськими квітучими вишневими деревами. На ранніх моделях STI Impreza та JDM Forester замість зірок могла бути використана маленька літера "i" або "F" відповідно.