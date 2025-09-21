Вживаний Subaru: що слід перевірити перед купівлею

Продаж Subaru з пробігом. Фото: lithiasubarufresno.com

Автомобілі марки Subaru популярні на вторинному ринку завдяки надійності, рейтингам безпеки, лояльній клієнтській базі та паливній економічності. Втім, купляти їх без проведення ретельної перевірки не варто, адже машини цього японського виробника схильні до кількох відомих проблем, які не обмежуються конкретною моделлю.

Головка блоку циліндрів та ремень ГРМ

Прокладка головки блоку циліндрів є однією з найсерйозніших проблем для старих Subaru з двигуном серії EJ. Шукайте білий дим, перегрів або оливу в охолоджувальній рідині. Це може призвести до дорогого ремонту.

Також зверніть увагу на ремінь ГРМ у моделях 1990-х — початку 2000-х років, несправність якого може спричинити значне пошкодження двигуна.

Пробіг, шини та індикатори

Subaru славляться своєю довговічністю, часто долаючи понад 320 000 км. Однак пробіг залежить від звичок водіння, тому Impreza може мати менший пробіг, ніж Outback. Будьте обережні, якщо одометр не відповідає загальному стану.

Огляньте шини: нерівномірний знос або надмірні пошкодження можуть свідчити про невідповідність пробігу. Також перевірте сервісну історію та попереджувальні лампи на приладовій панелі. Будь-які розбіжності між одометром та документами — привід відмовитися від покупки.

Наявність іржі

Корозія — поширена проблема у вживаних Subaru, особливо в регіонах з вологим кліматом. Іржа може з’явитися на кузові та під днищем, значно знижуючи вартість та безпеку. Поверхневу іржу можна усунути, але глибока корозія може пошкодити раму. При покупці огляньте авто на предмет іржі та перевірте, чи попередній власник належно доглядав за ним.

Варіатор та турбокомпресор

Деякі моделі Subaru, зокрема Outback та Forester, схильні до проблем з трансмісією, на що вказують різке прискорення, дивні шуми або витік рідини.

Крім того, у моделей WRX, Forester XT, а також деяких Legacy та Outback зустрічаються проблеми з турбокомпресором, спричинені витоком або недостатньою кількістю мастила.

Деякі турбодвигуни спалюють надмірну кількість оливи, що може призвести до заклинювання двигуна. Тому ретельна перевірка є обов'язковою.

Підвіска

У вживаних авто Subaru зверніть увагу на знос підвіски та підшипників. Ознаки проблем — ривки під час руху, деренчання спереду, скрипи, нахил автомобіля в один бік та нерівномірний знос шин. Якщо авто "пірнає" при гальмуванні, це також вказує на несправність. Така перевірка допоможе уникнути дорогого ремонту.