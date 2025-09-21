Видео
Что следует проверить перед покупкой подержанного Subaru

Что следует проверить перед покупкой подержанного Subaru

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 14:22
Подержанный Subaru: что следует проверить перед покупкой
Продажа Subaru с пробегом. Фото: lithiasubarufresno.com

Автомобили марки Subaru популярны на вторичном рынке благодаря надежности, рейтингам безопасности, лояльной клиентской базе и топливной экономичности. Впрочем, покупать их без проведения тщательной проверки не стоит, ведь машины этого японского производителя подвержены нескольким известным проблемам, которые не ограничиваются конкретной моделью.

Об этом написал Slash Gear.

Головка блока цилиндров и ремень ГРМ

Прокладка головки блока цилиндров является одной из самых серьезных проблем для старых Subaru с двигателем серии EJ. Ищите белый дым, перегрев или масло в охлаждающей жидкости. Это может привести к дорогостоящему ремонту.

Также обратите внимание на ремень ГРМ в моделях 1990-х — начала 2000-х годов, неисправность которого может привести к значительному повреждению двигателя.

Пробег, шины и индикаторы

Subaru славятся своей долговечностью, часто преодолевая более 320 000 км. Однако пробег зависит от привычек вождения, поэтому Impreza может иметь меньший пробег, чем Outback. Будьте осторожны, если одометр не соответствует общему состоянию.

Осмотрите шины: неравномерный износ или чрезмерные повреждения могут свидетельствовать о несоответствии пробега. Также проверьте сервисную историю и предупредительные лампы на приборной панели. Любые расхождения между одометром и документами — повод отказаться от покупки.

Наличие ржавчины

Коррозия — распространенная проблема у подержанных Subaru, особенно в регионах с влажным климатом. Ржавчина может появиться на кузове и под днищем, значительно снижая стоимость и безопасность. Поверхностную ржавчину можно устранить, но глубокая коррозия может повредить раму. При покупке осмотрите авто на предмет ржавчины и проверьте, должным ли образом предыдущий владелец ухаживал за ним.

Вариатор и турбокомпрессор

Некоторые модели Subaru, в частности Outback и Forester, склонны к проблемам с трансмиссией, на что указывают резкое ускорение, странные шумы или утечка жидкости.

Кроме того, у моделей WRX, Forester XT, а также некоторых Legacy и Outback встречаются проблемы с турбокомпрессором, вызванные утечкой или недостаточным количеством масла.

Некоторые турбодвигатели сжигают чрезмерное количество масла, что может привести к заклиниванию двигателя. Поэтому тщательная проверка является обязательной.

Подвеска

В подержанных авто Subaru обратите внимание на износ подвески и подшипников. Признаки проблем — рывки во время движения, дребезжание спереди, скрипы, наклон автомобиля в одну сторону и неравномерный износ шин. Если авто "ныряет" при торможении, это также указывает на неисправность. Такая проверка поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
