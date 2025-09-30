Вживаний Subaru Forester третього покоління: чи варто купити

2012 Subaru Forester Фото: exchangeandmart.co.uk

Третє покоління Subaru Forester (індекс SH, 2008-2013) зберігло баланс між класичним універсалом та кросовером підвищеної прохідності. Ця модель пропонує поєднання постійного повного приводу Symmetrical AWD та опозитного двигуна, що забезпечує низький центр ваги та чудову керованість, особливо на слизьких дорогах.

Технічні переваги

Головна фішка Forester — симетрична трансмісія. Поздовжньо розташований опозитний двигун у поєднанні з інтегрованою трансмісією забезпечує ідеальний поперечний баланс та мінімальний центр ваги. Це кардинально відрізняє керованість Forester від конкурентів з поперечним розташуванням двигуна.

Система повного приводу S-AWD реалізована по-різному залежно від типу коробки:

Механічна КПП. Використовується міжосьовий диференціал, що блокується в'язкою муфтою. Деякі 2-літрові версії мають знижувальну передачу, що підвищує їхню прохідність.

Використовується міжосьовий диференціал, що блокується в'язкою муфтою. Деякі 2-літрові версії мають знижувальну передачу, що підвищує їхню прохідність. Автоматична КПП. Оснащена системою Active Torque Split AWD з багатодисковою муфтою, що виконує роль міжосьового диференціала.

Наявність системи SI-DRIVE дозволяє водію обирати режими руху, що впливають на роботу двигуна, трансмісії та електроніки. Деякі моделі також можуть мати самовирівнюючу задню підвіску SLS, яка компенсує навантаження, підтримуючи рівність кузова.

Інтер'єр та простір

Попри компактну довжину (трохи більше 4,5 м), Forester пропонує просторий салон. Високий дах забезпечує достатньо місця над головою. Дизайн салону, особливо у ранніх моделях, має застарілий вигляд, а матеріали (світлий пластик, імітація дерева) швидко втрачають блиск, надаючи кабіні дещо дешевого відчуття. Проте, ергономіка залишається простою та зручною у використанні.

Рестайлінг 2010 року приніс оновлення в обладнанні та зробив інтер'єр трохи сучаснішим.

Об'єм багажника цілком пристойний: 450 літрів у звичайному стані та значні 1660 літрів зі складеними задніми сидіннями.

Вибір мотора

Бензинові двигуни (атмосферні):

2.0 л (EJ20/FB20). Вважається надійнішим варіантом, особливо ранні версії EJ. Однак він недостатньо потужний та має високу витрату палива (близько 10 л/100 км). Вимагає регулювання зазорів клапанів кожні 100 000 км (або втричі частіше на ГБО). Двигуни EJ мають ремінь ГРМ. Новіші двигуни FB (після рестайлінгу) отримали ланцюг ГРМ.

Вважається надійнішим варіантом, особливо ранні версії EJ. Однак він недостатньо потужний та має високу витрату палива (близько 10 л/100 км). Вимагає регулювання зазорів клапанів кожні 100 000 км (або втричі частіше на ГБО). Двигуни EJ мають ремінь ГРМ. Новіші двигуни FB (після рестайлінгу) отримали ланцюг ГРМ. 2.5 л (EJ25/FB25). Забезпечує кращу динаміку при не набагато більшій витраті (близько 11 л/100 км). Також має версії EJ з ременем та FB з ланцюгом ГРМ.

Головні проблеми бензинових опозитів:

Перегрів. Вкрай чутливі до чистоти радіатора та рівня охолоджувальної рідини. Це може призвести до проблем з прокладкою головки блоку циліндрів.

Вкрай чутливі до чистоти радіатора та рівня охолоджувальної рідини. Це може призвести до проблем з прокладкою головки блоку циліндрів. Витрата оливи. Двигуни FB особливо чутливі до якості та рівня оливи через делікатні масляні кільця. Нестача або погана якість оливи швидко спричиняє проблеми.

Двигуни FB особливо чутливі до якості та рівня оливи через делікатні масляні кільця. Нестача або погана якість оливи швидко спричиняє проблеми. Витоки. Поширена проблема — витік у паливній системі (колекторі) знизу двигуна. Симптом — запах бензину в салоні.

2-літровий дизельний двигун витрачає лише 6-7 л/100 км та має гарний крутний момент (350 Нм). Ці мотори найприємніші в керуванні. Але дизель відомий проблемами з колінчастим валом у деяких екземплярах, з DPF-фільтром та форсунками через надмірне навантаження. Відсутність автоматичної КПП для дизеля також є мінусом.

Типові несправності