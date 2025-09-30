Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли купить подержанный Subaru Forester третьего поколения

Стоит ли купить подержанный Subaru Forester третьего поколения

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 06:45
Подержанный Subaru Forester третьего поколения: стоит ли купить
2012 Subaru Forester Фото: exchangeandmart.co.uk

Третье поколение Subaru Forester (индекс SH, 2008-2013) сохранило баланс между классическим универсалом и кроссовером повышенной проходимости. Эта модель предлагает сочетание постоянного полного привода Symmetrical AWD и оппозитного двигателя, что обеспечивает низкий центр тяжести и отличную управляемость, особенно на скользких дорогах.

Об этом написал Autokult.

Реклама
Читайте также:

Технические преимущества

Главная фишка Forester — симметричная трансмиссия. Продольно расположенный оппозитный двигатель в сочетании с интегрированной трансмиссией обеспечивает идеальный поперечный баланс и минимальный центр тяжести. Это кардинально отличает управляемость Forester от конкурентов с поперечным расположением двигателя.

Система полного привода S-AWD реализована по-разному в зависимости от типа коробки:

  • Механическая КПП. Используется межосевой дифференциал, блокируемый вязкой муфтой. Некоторые 2-литровые версии имеют понижающую передачу, что повышает их проходимость.
  • Автоматическая КПП. Оснащена системой Active Torque Split AWD с многодисковой муфтой, выполняющей роль межосевого дифференциала.

Наличие системы SI-DRIVE позволяет водителю выбирать режимы движения, влияющие на работу двигателя, трансмиссии и электроники. Некоторые модели также могут иметь самовыравнивающуюся заднюю подвеску SLS, которая компенсирует нагрузку, поддерживая ровность кузова.

Интерьер и пространство

Несмотря на компактную длину (чуть более 4,5 м), Forester предлагает просторный салон. Высокая крыша обеспечивает достаточно места над головой. Дизайн салона, особенно в ранних моделях, имеет устаревший вид, а материалы (светлый пластик, имитация дерева) быстро теряют блеск, придавая кабине несколько дешевого ощущения. Тем не менее, эргономика остается простой и удобной в использовании.

Рестайлинг 2010 года принес обновления в оборудовании и сделал интерьер немного современнее.

Объем багажника вполне приличный: 450 литров в обычном состоянии и внушительные 1660 литров со сложенными задними сиденьями.

Также читайте:

Подержанные Subaru Forester, которых лучше избегать

Что следует проверить перед покупкой подержанного Subaru

На что жалуются владельцы подержанных Subaru Outback

Выбор мотора

Бензиновые двигатели (атмосферные):

  • 2.0 л (EJ20/FB20). Считается более надежным вариантом, особенно ранние версии EJ. Однако он недостаточно мощный и имеет высокий расход топлива (около 10 л/100 км). Требует регулировки зазоров клапанов каждые 100 000 км (или втрое чаще на ГБО). Двигатели EJ имеют ремень ГРМ. Более новые двигатели FB (после рестайлинга) получили цепь ГРМ.
  • 2.5 л (EJ25/FB25). Обеспечивает лучшую динамику при не намного большем расходе (около 11 л/100 км). Также имеет версии EJ с ремнем и FB с цепью ГРМ.

Главные проблемы бензиновых оппозитов:

  • Перегрев. Крайне чувствительны к чистоте радиатора и уровню охлаждающей жидкости. Это может привести к проблемам с прокладкой головки блока цилиндров.
  • Расход масла. Двигатели FB особенно чувствительны к качеству и уровню масла из-за деликатных масляных колец. Недостаток или плохое качество масла быстро вызывает проблемы.
  • Утечки. Распространенная проблема - утечка в топливной системе (коллекторе) снизу двигателя. Симптом — запах бензина в салоне.

2-литровый дизельный двигатель расходует всего 6-7 л/100 км и имеет хороший крутящий момент (350 Нм). Эти моторы самые приятные в управлении. Но дизель известен проблемами с коленчатым валом в некоторых экземплярах, с DPF-фильтром и форсунками из-за чрезмерной нагрузки. Отсутствие автоматической КПП для дизеля также является минусом.

Типичные неисправности

  • Коррозия. Пожалуй, главная проблема модели. Ржавчина массово поражает шасси, подрамники, стойки подвески, задние крылья и пороги (особенно под пластиковыми накладками). Если коррозия видна невооруженным глазом, готовьтесь к капитальному кузовному ремонту.
  • Жесткость кузова. Кузов может быть недостаточно жестким, что приводит к микротрещинам (и, как следствие, коррозии) и даже трещинам лобового стекла.
  • Электричество. Электрические сбои случаются чаще, чем ожидается: неисправности кнопок на руле, стеклоподъемников, индикатор подушки безопасности.
  • Трансмиссия S-AWD. Долговечна, но после большого пробега может потребоваться ремонт вязкой муфты или многодискового сцепления. Следует помнить, что S-AWD не предназначена для агрессивного бездорожья, особенно с дизельным двигателем, чье деликатное сцепление и двухмассовый маховик не выдержат больших нагрузок.
  • Подвеска. После значительного пробега необходимо проверять задние поперечные рычаги, так как их состояние влияет на задние полуоси и геометрию. Ремонт осложняется коррозией болтов.

ремонт авто проблемы советы автомобиль Мотор двигатель подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации