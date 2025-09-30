Подержанный Subaru Forester третьего поколения: стоит ли купить

2012 Subaru Forester Фото: exchangeandmart.co.uk

Третье поколение Subaru Forester (индекс SH, 2008-2013) сохранило баланс между классическим универсалом и кроссовером повышенной проходимости. Эта модель предлагает сочетание постоянного полного привода Symmetrical AWD и оппозитного двигателя, что обеспечивает низкий центр тяжести и отличную управляемость, особенно на скользких дорогах.

Технические преимущества

Главная фишка Forester — симметричная трансмиссия. Продольно расположенный оппозитный двигатель в сочетании с интегрированной трансмиссией обеспечивает идеальный поперечный баланс и минимальный центр тяжести. Это кардинально отличает управляемость Forester от конкурентов с поперечным расположением двигателя.

Система полного привода S-AWD реализована по-разному в зависимости от типа коробки:

Механическая КПП. Используется межосевой дифференциал, блокируемый вязкой муфтой. Некоторые 2-литровые версии имеют понижающую передачу, что повышает их проходимость.

Используется межосевой дифференциал, блокируемый вязкой муфтой. Некоторые 2-литровые версии имеют понижающую передачу, что повышает их проходимость. Автоматическая КПП. Оснащена системой Active Torque Split AWD с многодисковой муфтой, выполняющей роль межосевого дифференциала.

Наличие системы SI-DRIVE позволяет водителю выбирать режимы движения, влияющие на работу двигателя, трансмиссии и электроники. Некоторые модели также могут иметь самовыравнивающуюся заднюю подвеску SLS, которая компенсирует нагрузку, поддерживая ровность кузова.

Интерьер и пространство

Несмотря на компактную длину (чуть более 4,5 м), Forester предлагает просторный салон. Высокая крыша обеспечивает достаточно места над головой. Дизайн салона, особенно в ранних моделях, имеет устаревший вид, а материалы (светлый пластик, имитация дерева) быстро теряют блеск, придавая кабине несколько дешевого ощущения. Тем не менее, эргономика остается простой и удобной в использовании.

Рестайлинг 2010 года принес обновления в оборудовании и сделал интерьер немного современнее.

Объем багажника вполне приличный: 450 литров в обычном состоянии и внушительные 1660 литров со сложенными задними сиденьями.

Выбор мотора

Бензиновые двигатели (атмосферные):

2.0 л (EJ20/FB20). Считается более надежным вариантом, особенно ранние версии EJ. Однако он недостаточно мощный и имеет высокий расход топлива (около 10 л/100 км). Требует регулировки зазоров клапанов каждые 100 000 км (или втрое чаще на ГБО). Двигатели EJ имеют ремень ГРМ. Более новые двигатели FB (после рестайлинга) получили цепь ГРМ.

Считается более надежным вариантом, особенно ранние версии EJ. Однако он недостаточно мощный и имеет высокий расход топлива (около 10 л/100 км). Требует регулировки зазоров клапанов каждые 100 000 км (или втрое чаще на ГБО). Двигатели EJ имеют ремень ГРМ. Более новые двигатели FB (после рестайлинга) получили цепь ГРМ. 2.5 л (EJ25/FB25). Обеспечивает лучшую динамику при не намного большем расходе (около 11 л/100 км). Также имеет версии EJ с ремнем и FB с цепью ГРМ.

Главные проблемы бензиновых оппозитов:

Перегрев. Крайне чувствительны к чистоте радиатора и уровню охлаждающей жидкости. Это может привести к проблемам с прокладкой головки блока цилиндров.

Крайне чувствительны к чистоте радиатора и уровню охлаждающей жидкости. Это может привести к проблемам с прокладкой головки блока цилиндров. Расход масла. Двигатели FB особенно чувствительны к качеству и уровню масла из-за деликатных масляных колец. Недостаток или плохое качество масла быстро вызывает проблемы.

Двигатели FB особенно чувствительны к качеству и уровню масла из-за деликатных масляных колец. Недостаток или плохое качество масла быстро вызывает проблемы. Утечки. Распространенная проблема - утечка в топливной системе (коллекторе) снизу двигателя. Симптом — запах бензина в салоне.

2-литровый дизельный двигатель расходует всего 6-7 л/100 км и имеет хороший крутящий момент (350 Нм). Эти моторы самые приятные в управлении. Но дизель известен проблемами с коленчатым валом в некоторых экземплярах, с DPF-фильтром и форсунками из-за чрезмерной нагрузки. Отсутствие автоматической КПП для дизеля также является минусом.

Типичные неисправности