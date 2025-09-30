Подержанный Subaru Forester третьего поколения: стоит ли купить

Стоит ли купить подержанный Subaru Forester третьего поколения
Третье поколение Subaru Forester (индекс SH, 2008-2013) сохранило баланс между классическим универсалом и кроссовером повышенной проходимости. Эта модель предлагает сочетание постоянного полного привода Symmetrical AWD и оппозитного двигателя, что обеспечивает низкий центр тяжести и отличную управляемость, особенно на скользких дорогах.
Технические преимущества
Главная фишка Forester — симметричная трансмиссия. Продольно расположенный оппозитный двигатель в сочетании с интегрированной трансмиссией обеспечивает идеальный поперечный баланс и минимальный центр тяжести. Это кардинально отличает управляемость Forester от конкурентов с поперечным расположением двигателя.
Система полного привода S-AWD реализована по-разному в зависимости от типа коробки:
- Механическая КПП. Используется межосевой дифференциал, блокируемый вязкой муфтой. Некоторые 2-литровые версии имеют понижающую передачу, что повышает их проходимость.
- Автоматическая КПП. Оснащена системой Active Torque Split AWD с многодисковой муфтой, выполняющей роль межосевого дифференциала.
Наличие системы SI-DRIVE позволяет водителю выбирать режимы движения, влияющие на работу двигателя, трансмиссии и электроники. Некоторые модели также могут иметь самовыравнивающуюся заднюю подвеску SLS, которая компенсирует нагрузку, поддерживая ровность кузова.
Интерьер и пространство
Несмотря на компактную длину (чуть более 4,5 м), Forester предлагает просторный салон. Высокая крыша обеспечивает достаточно места над головой. Дизайн салона, особенно в ранних моделях, имеет устаревший вид, а материалы (светлый пластик, имитация дерева) быстро теряют блеск, придавая кабине несколько дешевого ощущения. Тем не менее, эргономика остается простой и удобной в использовании.
Рестайлинг 2010 года принес обновления в оборудовании и сделал интерьер немного современнее.
Объем багажника вполне приличный: 450 литров в обычном состоянии и внушительные 1660 литров со сложенными задними сиденьями.
Выбор мотора
Бензиновые двигатели (атмосферные):
- 2.0 л (EJ20/FB20). Считается более надежным вариантом, особенно ранние версии EJ. Однако он недостаточно мощный и имеет высокий расход топлива (около 10 л/100 км). Требует регулировки зазоров клапанов каждые 100 000 км (или втрое чаще на ГБО). Двигатели EJ имеют ремень ГРМ. Более новые двигатели FB (после рестайлинга) получили цепь ГРМ.
- 2.5 л (EJ25/FB25). Обеспечивает лучшую динамику при не намного большем расходе (около 11 л/100 км). Также имеет версии EJ с ремнем и FB с цепью ГРМ.
Главные проблемы бензиновых оппозитов:
- Перегрев. Крайне чувствительны к чистоте радиатора и уровню охлаждающей жидкости. Это может привести к проблемам с прокладкой головки блока цилиндров.
- Расход масла. Двигатели FB особенно чувствительны к качеству и уровню масла из-за деликатных масляных колец. Недостаток или плохое качество масла быстро вызывает проблемы.
- Утечки. Распространенная проблема - утечка в топливной системе (коллекторе) снизу двигателя. Симптом — запах бензина в салоне.
2-литровый дизельный двигатель расходует всего 6-7 л/100 км и имеет хороший крутящий момент (350 Нм). Эти моторы самые приятные в управлении. Но дизель известен проблемами с коленчатым валом в некоторых экземплярах, с DPF-фильтром и форсунками из-за чрезмерной нагрузки. Отсутствие автоматической КПП для дизеля также является минусом.
Типичные неисправности
- Коррозия. Пожалуй, главная проблема модели. Ржавчина массово поражает шасси, подрамники, стойки подвески, задние крылья и пороги (особенно под пластиковыми накладками). Если коррозия видна невооруженным глазом, готовьтесь к капитальному кузовному ремонту.
- Жесткость кузова. Кузов может быть недостаточно жестким, что приводит к микротрещинам (и, как следствие, коррозии) и даже трещинам лобового стекла.
- Электричество. Электрические сбои случаются чаще, чем ожидается: неисправности кнопок на руле, стеклоподъемников, индикатор подушки безопасности.
- Трансмиссия S-AWD. Долговечна, но после большого пробега может потребоваться ремонт вязкой муфты или многодискового сцепления. Следует помнить, что S-AWD не предназначена для агрессивного бездорожья, особенно с дизельным двигателем, чье деликатное сцепление и двухмассовый маховик не выдержат больших нагрузок.
- Подвеска. После значительного пробега необходимо проверять задние поперечные рычаги, так как их состояние влияет на задние полуоси и геометрию. Ремонт осложняется коррозией болтов.
