Чому Toyota та Lexus поступилися у рейтингу надійності

Протягом майже десятиліття Toyota та Lexus вважалися непохитними еталонами надійності, але 2025 рік приніс зміни. Компанія Subaru несподівано очолила рейтинг Consumer Reports. Цей зліт підкреслює стійкість японського бренду, чий успіх пояснюється не лише цифрами, а й унікальними інженерними рішеннями, орієнтованими на безпеку та витривалість.

Показники надійності

Торік Lexus лідирував у рейтингу з 79 балами, а Toyota посідала друге місце із 76 балами (зі 100). Наразі Subaru піднялася з шостого місця на вершину, демонструючи кращу стійкість, ніж конкуренти, попри загальне зниження показників надійності на ринку.

Порівняний рейтинг надійності, 2025

Subaru: 68 балів зі 100 Lexus: 65/100 Toyota: 62/100 Honda: 59/100 Acura: 55/100 Mazda: 55/100

Хоча Subaru BRZ 2025 року має найнижчий бал надійності у лінійці, за даними JD Power (76 зі 100), інші моделі показують вищі результати:

Subaru Outback отримав 80 зі 100.

отримав 80 зі 100. Subaru Impreza та Legacy — 82/100.

та — 82/100. Subaru Forester та Crosstrek визнані найнадійнішими моделями бренду.

Секрет успіху

Ключовим фактором, що забезпечив зліт Subaru, є непохитна прихильність бренду до безпеки, яка безпосередньо впливає на загальну надійність.

Центральна риса найнадійніших моделей (Forester, Outback, Ascent, Impreza) — це постійно активна симетрична система повного приводу. Вона забезпечує виняткове зчеплення та контроль, позаяк усі компоненти трансмісії, включно з фірмовим горизонтально-опозитним двигуном, розташовані на прямій, збалансованій лінії для нижчого центру ваги.

Багато моделей стандартно оснащені передовим набором технологій допомоги водієві EyeSight:

автоматичне екстрене гальмування;

адаптивний круїз-контроль;

допомога утримання смуги руху.

Автомобілі Subaru побудовані на глобальній платформі, що використовує високоміцну сталь для підвищення структурної цілісності та безпеки при зіткненнях. У стандартній комплектації вони оснащені вісьмома подушками безпеки та кільцеподібним каркасом підсилення.

Попри те, що Subaru очолює рейтинги міцності, її моделі залишаються відносно доступними. Найдешевша модель, Subaru Impreza, коштує від 23 610 доларів, а найдорожча, Subaru Ascent — від 38 910 доларів.