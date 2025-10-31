Вживана Toyota Camry: на що скаржаться власники

2016 Toyota Camry Фото: caranddriver.com

Toyota Camry заслужено носить звання одного з найкращих вживаних авто, здатного прослужити дуже довго за умови належного обслуговування. Водночас, статус бестселера не робить машину ідеальною — власники Camry повідомляють про характерні проблеми, які варіюються залежно від покоління.

Поширені недоліки

Восьме покоління Camry (2018–2024) вважається дуже надійним, але ранні моделі схильні до випадкових проблем з трансмісією, що проявляються у жорсткості, затримках та коливаннях. Також водії відзначали деформовані гальмівні диски та схильність лакофарбового покриття до надмірних подряпин.

Сьоме покоління (2012–2017) має проблеми з блуканням керма, збоями гідротрансформатора та надмірною витратою моторної оливи. Остання проблема є поширеною для кількох поколінь, що навіть змусило Toyota випустити відповідні бюлетені технічного обслуговування у 2011 та 2016 роках.

Найбільшу кількість скарг отримало шосте покоління (2007–2011). Серед інших поширених недоліків — несправний кисневий датчик, що викликає загоряння лампочки Check Engine, а також проблеми з цифровим дисплеєм, які призвели до одного з найбільших відкликань Toyota.

Надійність двигунів

Основні характеристики надійності Toyota Camry, які виділяють його серед конкурентів, криються в конструкції. Ключовим елементом є двигун.

Завдяки філософії Toyota Production System силові агрегати проєктуються з акцентом не стільки на потужність чи продуктивність, скільки на довгострокову безвідмовність. Це дозволяє 2-літровим та 2,5-літровим 4-циліндровим двигунам витримувати значні навантаження.

Додатковим фактором надійності є консервативність: електроніка та інформаційно-розважальні системи Camry, порівняно з конкурентами, менш складні, що знижує потенційні ризики поломок.

Крім того, використання простої та перевіреної часом передньопривідної цільної конструкції кузова, що постійно оновлюється, зміцнює репутацію моделі.