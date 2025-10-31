Відео
Україна
Які проблеми у вживаних Toyota Camry

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 15:20
Оновлено: 13:06
Вживана Toyota Camry: на що скаржаться власники
2016 Toyota Camry Фото: caranddriver.com

Toyota Camry заслужено носить звання одного з найкращих вживаних авто, здатного прослужити дуже довго за умови належного обслуговування. Водночас, статус бестселера не робить машину ідеальною — власники Camry повідомляють про характерні проблеми, які варіюються залежно від покоління.

Про це написав Slash Gear.

Поширені недоліки

Восьме покоління Camry (2018–2024) вважається дуже надійним, але ранні моделі схильні до випадкових проблем з трансмісією, що проявляються у жорсткості, затримках та коливаннях. Також водії відзначали деформовані гальмівні диски та схильність лакофарбового покриття до надмірних подряпин.

Сьоме покоління (2012–2017) має проблеми з блуканням керма, збоями гідротрансформатора та надмірною витратою моторної оливи. Остання проблема є поширеною для кількох поколінь, що навіть змусило Toyota випустити відповідні бюлетені технічного обслуговування у 2011 та 2016 роках.

Найбільшу кількість скарг отримало шосте покоління (2007–2011). Серед інших поширених недоліків — несправний кисневий датчик, що викликає загоряння лампочки Check Engine, а також проблеми з цифровим дисплеєм, які призвели до одного з найбільших відкликань Toyota.

Надійність двигунів

Основні характеристики надійності Toyota Camry, які виділяють його серед конкурентів, криються в конструкції. Ключовим елементом є двигун.

Завдяки філософії Toyota Production System силові агрегати проєктуються з акцентом не стільки на потужність чи продуктивність, скільки на довгострокову безвідмовність. Це дозволяє 2-літровим та 2,5-літровим 4-циліндровим двигунам витримувати значні навантаження.

Додатковим фактором надійності є консервативність: електроніка та інформаційно-розважальні системи Camry, порівняно з конкурентами, менш складні, що знижує потенційні ризики поломок.

Крім того, використання простої та перевіреної часом передньопривідної цільної конструкції кузова, що постійно оновлюється, зміцнює репутацію моделі.

ремонт авто проблеми поради автомобіль Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
