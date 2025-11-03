Вживане японське гібридне авто, яке вигідно купити

2023 Toyota Crown Фото: caranddriver.com

Коли найпопулярніші вживані гібриди Toyota Camry та Prius зберігають високу залишкову вартість, менш помітні моделі, особливо з преміального сегменту, знецінюються швидше. Саме тому Toyota Crown 2023 року, поєднуючи преміальний вигляд, повний привід та потужні гібридні установки, пропонує виняткову вигоду для тих, хто шукає надійне авто з високою амортизацією на вторинному ринку.

Про це написав Top Speed.

Toyota Crown 2023 модельного року є недооціненим гібридом, який знаходиться між масовим та люксовим сегментами. Попри ефективний двигун, висококласний салон та повний привід, Crown залишається непоміченим, позаяк покупці частіше обирають відоміші Prius, Camry або Lexus ES 300h.

Саме ця непопулярність є найбільшою перевагою Crown. Завдяки відносно високій амортизації (28,5%–33,1%) вживана модель 2023 року стає винятково вигідною покупкою. Вона знецінюється швидше, але пропонує преміальні характеристики, якісний інтер'єр та, у деяких комплектаціях, потужний турбонаддув.

Технічні характеристики

Toyota Crown 2023 року пропонувалася з двома гібридними силовими установками, обидві з повним приводом (AWD):

Базовий гібрид (комплектації XLE, Limited)

Двигун: 2.5-літровий атмосферний, поєднаний з гібридною системою.

2.5-літровий атмосферний, поєднаний з гібридною системою. Сумарна потужність: 236 к.с.

236 к.с. Трансмісія: електронна безступенева (eCVT).

електронна безступенева (eCVT). Привід: електронний повний привід (Electronic On-Demand AWD).

електронний повний привід (Electronic On-Demand AWD). Витрата палива у комбінованому циклі: близько 5,7 л/100 км.

Гібрид MAX (комплектація Platinum)