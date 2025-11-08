Відео
Названо найбільш недооцінений кросовер Toyota

Названо найбільш недооцінений кросовер Toyota

Дата публікації: 8 листопада 2025 01:20
Оновлено: 23:49
Найбільш недооцінений кросовер Toyota
2025 Toyota Crown Signia Фото: motortrend.com

В тіні популярних RAV4 та Highlander залишається Toyota Crown Signia, яка непомітно поєднує елегантний дизайн та преміальний комфорт. Цей гібридний кросовер є найрозумнішою покупкою для тих, хто прагне вишуканості, не бажаючи платити за бренд Lexus.

Про це написав Top Speed.

Платформа Lexus

Побудований на тій же архітектурі TNGA-K, що й Lexus RX, Crown Signia має елегантний дизайн у стилі фастбек та сміливу передню панель, які виділяють його серед більш консервативних кросоверів Toyota. Він орієнтований на міських водіїв, які цінують вишуканість, а його пропорції забезпечують ідеальний баланс між стійкістю легкового автомобіля та універсальністю кросовера.

Під капотом знаходиться 2,5-літровий гібридний силовий агрегат з повним приводом, який видає сумарні 243 к.с. Система зосереджена не на максимальній потужності, а на винятковій ефективності (витрата пального близько 6,5 літра на 100 км) та бездоганній тиші. Плавна робота гібридної системи робить поїздки містом спокійними та економічними.

Останній аргумент

Інтер'єр Crown Signia є головною перевагою кросовера. Дизайн салону, натхненний Lexus, використовує м'які, високоякісні матеріали та мінімалістичну панель приладів з двома 12,3-дюймовими дисплеями.

Завдяки акустичному склу та посиленій звукоізоляції, в салоні панує тиша, що наближає досвід керування до преміальних моделей.

Crown Signia зосереджений на вишуканості, комфорті та спокої — якостях, які роблять його ідеальним та недооціненим кросовером для щоденного використання.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
