Самые ненадежные японские автомобили в 2025 году

Honda Prologue Фото: Honda

Первую шестерку в исследовании надежности брендов Consumer Reports (CR) составили японские компании: Subaru, Lexus, Toyota, Honda, Acura и Mazda. А пять самых надежных автомобилей также были с Дальнего Востока: Toyota RAV4, Toyota Corolla, Toyota RAV4 PHEV, Mazda MX-5 и Toyota RAV4 Hybrid. Но почти каждый автопроизводитель время от времени выпускает неудачные модели, поэтому нельзя считать, что машина будет надежной только потому, что она японская.

Специалисты Jalopnik проанализировали данные CR по надежности за 2025 год, чтобы выяснить, каких японских автомобилей стоит избегать.

Honda Prologue/Infiniti QX80

Infiniti QX80 Фото: usnews.com

Honda Prologue и Infiniti QX80 получили одинаковые низкие баллы в рейтинге прогнозируемой надежности по версии CR, заняв четвертое место с конца.

Prologue — первый массовый электромобиль Honda, построенный на той же платформе, что и Chevrolet Blazer EV и Acura ZDX, который занимает лишь девятое место из 12 в своем сегменте.

Большой трехрядный внедорожник Infiniti QX80 также демонстрирует ужасную надежность, сравнимую с Land Rover Range Rover или Mercedes-Benz GLS. Другие 11 трехрядных люксовых внедорожников имеют более высокие показатели прогнозируемой надежности. Однако следует помнить, что QX80 2025 модельного года прошел полный редизайн, получив битурбированный V6 и значительно обновленные технологии.

Mazda CX-90/Mazda CX-70

Mazda CX-90 Фото: driving.ca

Трехрядный кроссовер Mazda CX-90 и практически идентичный двухрядный CX-70 получили плохие результаты от Consumer Reports. Несмотря на то, что Mazda занимает шестое место в общем рейтинге надежности брендов CR, эти конкретные модели показали посредственные результаты. В своих категориях CX-90 и CX-70 заняли 20-е и 11-е места соответственно.

Впрочем, эксперты Car and Driver отмечают надежность CX-90 в своих долгосрочных тестах, что создает несколько противоречивую картину.

Также низкую прогнозируемую надежность показали Mazda CX-90 PHEV и CX-70 PHEV. Оба подзарядных гибрида заняли последние места среди всех японских автомобилей в рейтинге надежности CR за 2025 год.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma Фото: Toyota

Хотя гибридная Toyota Tacoma является лидером в своем сегменте, заняла первое место в исследовании надежности J.D. Power (2025) и пользуется высоким спросом, ее прогнозируемая надежность вызывает сомнения.

По версии CR, Tacoma значительно отстает от конкурентов (Ranger, Ridgeline, Gladiator). Новое поколение, запущенное в 2024 году, уже имеет три отзыва, включая проблемы с карданными валами и утечками тормозной жидкости.

Nissan Frontier

Nissan Frontier Фото: Nissan

Сначала новое поколение Nissan Frontier (с 2022 года) воспринималось как достойный конкурент Tacoma. Впрочем, прогнозируемая надежность Frontier существенно снизилась после редизайна. По рейтингу CR, модель занимает пятое место из семи в своем классе, немного отставая от Tacoma.

Исторические данные CR указывают на тревожную тенденцию: общая надежность и качество сборки Frontier ухудшались в течение первых двух лет (2022 и 2023) после выхода действующего поколения.