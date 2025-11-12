Найненадійніші японські автомобілі у 2025 році

Honda Prologue Фото: Honda

Першу шістку у дослідженні надійності брендів Consumer Reports (CR) склали японські компанії: Subaru, Lexus, Toyota, Honda, Acura та Mazda. А п'ять найнадійніших автомобілів також були з Далекого Сходу: Toyota RAV4, Toyota Corolla, Toyota RAV4 PHEV, Mazda MX-5 та Toyota RAV4 Hybrid. Але майже кожен автовиробник час від часу випускає невдалі моделі, тому не можна вважати, що машина буде надійною лише тому, що вона японська.

Фахівці Jalopnik проаналізували дані CR щодо надійність за 2025 рік, щоб з'ясувати, яких японських автомобілів варто уникати.

Honda Prologue/Infiniti QX80

Infiniti QX80 Фото: usnews.com

Honda Prologue та Infiniti QX80 отримали однакові низькі бали в рейтингу прогнозованої надійності за версією CR, посівши четверте місце з кінця.

Prologue — перший масовий електромобіль Honda, побудований на тій самій платформі, що й Chevrolet Blazer EV та Acura ZDX, який посідає лише дев'яте місце з 12 у своєму сегменті.

Великий трирядний позашляховик Infiniti QX80 також демонструє жахливу надійність, порівнянну з Land Rover Range Rover чи Mercedes-Benz GLS. Інші 11 трирядних люксових позашляховиків мають вищі показники прогнозованої надійності. Проте слід пам'ятати, що QX80 2025 модельного року пройшов повний редизайн, отримавши бітурбований V6 та значно оновлені технології.

Mazda CX-90/Mazda CX-70

Mazda CX-90 Фото: driving.ca

Трирядний кросовер Mazda CX-90 та практично ідентичний дворядний CX-70 отримали погані результати від Consumer Reports. Попри те, що Mazda посідає шосте місце в загальному рейтингу надійності брендів CR, ці конкретні моделі показали посередні результати. У своїх категоріях CX-90 та CX-70 посіли 20-те та 11-те місця відповідно.

Втім, експерти Car and Driver відзначають надійність CX-90 у своїх довгострокових тестах, що створює дещо суперечливу картину.

Також низьку прогнозовану надійність показали Mazda CX-90 PHEV та CX-70 PHEV. Обидва підзарядні гібриди посіли останні місця серед усіх японських автомобілів у рейтингу надійності CR за 2025 рік.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma Фото: Toyota

Хоча гібридна Toyota Tacoma є лідером у своєму сегменті, посіла перше місце у дослідженні надійності J.D. Power (2025) та користується високим попитом, її прогнозована надійність викликає сумніви.

За версією CR, Tacoma значно відстає від конкурентів (Ranger, Ridgeline, Gladiator). Нове покоління, запущене у 2024 році, вже має три відкликання, включаючи проблеми з карданними валами та витоками гальмівної рідини.

Nissan Frontier

Nissan Frontier Фото: Nissan

Спочатку нове покоління Nissan Frontier (з 2022 ) сприймалося як гідний конкурент Tacoma. Втім, прогнозована надійність Frontier суттєво знизилася після редизайну. За рейтингом CR, модель посідає п'яте місце з семи у своєму класі, трохи відстаючи від Tacoma.

Історичні дані CR вказують на тривожну тенденцію: загальна надійність та якість збірки Frontier погіршувалися протягом перших двох років (2022 та 2023) після виходу чинного покоління.