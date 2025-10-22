Сім бюджетних авто з високими рейтингами надійності

2026 Toyota Camry Фото: edmunds.com

Легко знайти довговічний автомобіль, якщо автолюбитель готовий викласти 50 000 доларів або більше, але досі випускається безліч чудових та надійних машин за набагато нижчими цінами. Щоб зрозуміти, яку з них вибрати, варто ознайомитися з оцінками провідних організацій: Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS), Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) та Edmunds.

Toyota Camry

IIHS включив Camry 2025 року до списку TOP Safety PICK+ та дав моделі найвищу оцінку (Good) у всіх категоріях ударостійкості.

Після ретельного тестування експерти Edmunds поставили Camry 2026 року оцінку "відмінно" (8,1 бали з 10) та назвали його найкращим середньорозмірним седаном року.

Honda Accord

Фото: edmunds.com

IIHS включив Honda Accord 2025 року до свого списку TOP SAFETY PICK+, седан отримав найвищий можливий рейтинг у всіх категоріях ударостійкості.

Edmunds визнав авто другим найкращим середньорозмірним седаном року з оцінкою "добре" (8/10).

Kia K5

Фото: caranddriver.com

Експерти Edmunds тестували K5 2026 року та поставили йому 7,9 балів з 10. Також вони назвали модель чудовою пропозицією з купою функцій за свою ціну.

Трохи дорожча комплектація GT, але покупець отримає двигун з турбонаддувом, який робить автомобіль набагато швидшим та потужнішим.

Subaru Crosstrek

Фото: edmunds.com

NHTSA включила модель 2024 року до свого короткого списку з 5-зірковими рейтингами безпеки. IIHS дає їй найвищі оцінки майже в кожній категорії.

Edmunds хвалить за здатність повного приводу легко справлятися з несприятливою погодою. Crosstrek також відомий економією палива та просторим салоном.

Buick Encore GX

Фото: cars.usnews.com

Edmunds поставив кросоверу 7,9/10. Модель 2025 року отримала найвищу оцінку за стійкість до ударів від IIHS, який також зазначає, що авто оснащене стандартними системми виявлення сліпих зон та попередження про виїзд зі смуги руху для підвищення безпеки.

Nissan Kicks

Фото: Nissan

Кросовер отримав 5-зірковий рейтинг безпеки від NHTSA. Edmunds дав йому оцінку 7,7/10, зазначивши, що він має гарний стиль та високі технології за свою ціну.

IIHS отримав неоднозначні результати тестів у своїй лабораторії, але все ж ставить Kicks 2025 року найвищу оцінку в більшості категорій.

Kia Soul

Фото: Kia

IIHS надає моделі 2025 року найвищі оцінки в усіх категоріях безпеки, окрім кріплення дитячих крісел Soul ("задовільно"), позаяк вони розташовані трохи глибоко в сидінні, що ускладнює до них доступ.

Edmunds хвалить за спритне керування та неочікувану місткість, даючи оцінку 7,9/10.