Україна
Новости
Бюджетные автомобили с высокими рейтингами надежности

Бюджетные автомобили с высокими рейтингами надежности

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 17:30
обновлено: 14:23
Семь бюджетных авто с высокими рейтингами надежности
2026 Toyota Camry Фото: edmunds.com

Легко найти долговечный автомобиль, если автолюбитель готов выложить 50 000 долларов или больше, но до сих пор выпускается множество замечательных и надежных машин по гораздо более низким ценам. Чтобы понять, какую из них выбрать, стоит ознакомиться с оценками ведущих организаций: Страхового института дорожной безопасности (IIHS), Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) и Edmunds.

Об этом написал Finance Buzz.

Toyota Camry

IIHS включил Camry 2025 года в список TOP Safety PICK+ и дал модели наивысшую оценку (Good) во всех категориях ударопрочности.

После тщательного тестирования эксперты Edmunds поставили Camry 2026 года оценку "отлично" (8,1 балла из 10) и назвали его лучшим среднеразмерным седаном года.

Honda Accord

2025 Honda Accord
Фото: edmunds.com

IIHS включил Honda Accord 2025 года в свой список TOP SAFETY PICK+, седан получил самый высокий возможный рейтинг во всех категориях ударопрочности.

Edmunds признал авто вторым лучшим среднеразмерным седаном года с оценкой "хорошо" (8/10).

Kia K5

2026 Kia K5
Фото: caranddriver.com

Эксперты Edmunds тестировали K5 2026 года и поставили ему 7,9 баллов из 10. Также они назвали модель отличным предложением с кучей функций за свою цену.

Немного дороже комплектация GT, но покупатель получит двигатель с турбонаддувом, который делает автомобиль намного быстрее и мощнее.

Subaru Crosstrek

2025 Subaru Crosstrek
Фото: edmunds.com

NHTSA включила модель 2024 года в свой короткий список с 5-звездочными рейтингами безопасности. IIHS дает ей самые высокие оценки почти в каждой категории.

Edmunds хвалит за способность полного привода легко справляться с неблагоприятной погодой. Crosstrek также известен экономией топлива и просторным салоном.

Buick Encore GX

2025 Buick Encore GX
Фото: cars.usnews.com

Edmunds поставил кроссоверу 7,9/10. Модель 2025 года получила самую высокую оценку за устойчивость к ударам от IIHS, который также отмечает, что авто оснащено стандартными системами обнаружения слепых зон и предупреждения о выезде из полосы движения для повышения безопасности.

Nissan Kicks

2025 Nissan Kicks
Фото: Nissan

Кроссовер получил 5-звездочный рейтинг безопасности от NHTSA. Edmunds дал ему оценку 7,7/10, отметив, что он имеет хороший стиль и высокие технологии за свою цену.

IIHS получил неоднозначные результаты тестов в своей лаборатории, но все же ставит Kicks 2025 года самую высокую оценку в большинстве категорий.

Kia Soul

2025 Kia Soul
Фото: Kia

IIHS предоставляет модели 2025 года самые высокие оценки во всех категориях безопасности, кроме крепления детских кресел Soul ("удовлетворительно"), поскольку они расположены немного глубоко в сиденье, что затрудняет к ним доступ.

Edmunds хвалит за ловкое управление и неожиданную вместительность, давая оценку 7,9/10.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
