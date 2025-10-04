ТОП-10 лучших автомобильных двигателей 2025 года

Рейтинг лучших автомобильных двигателей 2025 года
В течение 31 года компания Wards Auto составляла рейтинг 10 лучших двигателей и силовых установок, отмечая наиболее инновационные и производительные агрегаты на рынке. В этом году, учитывая всплеск популярности электрифицированных автомобилей, список в значительной степени склоняется к гибридам и электромобилям.
Об этом написал Motor1.
Список победителей
В рейтинге хорошо представлены электрические силовые агрегаты, в частности, награды получили четыре электромобиля. Также отбор прошли пять гибридных автомобилей.
- BMW M5: 4,4 л с турбонаддувом V8 PHEV
- Chevrolet Corvette ZR1: 5,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом
- Dodge Charger Daytona: электрическая силовая установка
- Ford F-150: 3,5-литровый турбированный V6 HEV: 3,5-литровый турбированный V6 HEV
- Honda Civic Hybrid: 2.0L I-4 HEV
- Hyundai Ioniq 9: электрическая силовая установка
- Lexus LX: 700h 3,4-литровый турбированный V6 HEV
- Lucid Gravity: электрическая силовая установка
- Mercedes-AMG E53: 3-литровый турбированный 6-цилиндровый гибрид
- Nissan Leaf: электрическая силовая установка
Также читайте:
Гибриды, электрокары и ДВС: что дороже в обслуживании
Какое время разгона авто до 100 км/ч считается хорошим в 2025 году
Батарея электрокара или ДВС: что долговечнее
Преимущество гибридов
Автопроизводители постепенно отказываются от идеи быстрого перехода на чисто электрические двигатели. Зато водители сегодня активно принимают электрификацию в форме гибридов.
Как объясняет Кристи Швайнсберг, судья премии Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems, нынешний отбор начался с 28 номинантов, среди которых было по 10 гибридов и электромобилей. Судьи тщательно тестировали каждое авто, прежде чем выбрать 10 победителей. Важно, что Wards не ранжирует эти силовые установки: все финалисты считаются одинаково лучшими.
Читайте Новини.LIVE!