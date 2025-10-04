Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Рейтинг лучших автомобильных двигателей 2025 года

Рейтинг лучших автомобильных двигателей 2025 года

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 01:20
ТОП-10 лучших автомобильных двигателей 2025 года
2025 Honda Civic Hybrid Фото: caranddriver.com

В течение 31 года компания Wards Auto составляла рейтинг 10 лучших двигателей и силовых установок, отмечая наиболее инновационные и производительные агрегаты на рынке. В этом году, учитывая всплеск популярности электрифицированных автомобилей, список в значительной степени склоняется к гибридам и электромобилям.

Об этом написал Motor1.

Реклама
Читайте также:

Список победителей

В рейтинге хорошо представлены электрические силовые агрегаты, в частности, награды получили четыре электромобиля. Также отбор прошли пять гибридных автомобилей.

  1. BMW M5: 4,4 л с турбонаддувом V8 PHEV
  2. Chevrolet Corvette ZR1: 5,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом
  3. Dodge Charger Daytona: электрическая силовая установка
  4. Ford F-150: 3,5-литровый турбированный V6 HEV: 3,5-литровый турбированный V6 HEV
  5. Honda Civic Hybrid: 2.0L I-4 HEV
  6. Hyundai Ioniq 9: электрическая силовая установка
  7. Lexus LX: 700h 3,4-литровый турбированный V6 HEV
  8. Lucid Gravity: электрическая силовая установка
  9. Mercedes-AMG E53: 3-литровый турбированный 6-цилиндровый гибрид
  10. Nissan Leaf: электрическая силовая установка

Также читайте:

Гибриды, электрокары и ДВС: что дороже в обслуживании

Какое время разгона авто до 100 км/ч считается хорошим в 2025 году

Батарея электрокара или ДВС: что долговечнее

Преимущество гибридов

Автопроизводители постепенно отказываются от идеи быстрого перехода на чисто электрические двигатели. Зато водители сегодня активно принимают электрификацию в форме гибридов.

Как объясняет Кристи Швайнсберг, судья премии Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems, нынешний отбор начался с 28 номинантов, среди которых было по 10 гибридов и электромобилей. Судьи тщательно тестировали каждое авто, прежде чем выбрать 10 победителей. Важно, что Wards не ранжирует эти силовые установки: все финалисты считаются одинаково лучшими.

рейтинг авто Ford BMW автомобиль Мотор Honda двигатель Nissan Mercedes AMG
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации