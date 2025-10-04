ТОП-10 лучших автомобильных двигателей 2025 года

2025 Honda Civic Hybrid Фото: caranddriver.com

В течение 31 года компания Wards Auto составляла рейтинг 10 лучших двигателей и силовых установок, отмечая наиболее инновационные и производительные агрегаты на рынке. В этом году, учитывая всплеск популярности электрифицированных автомобилей, список в значительной степени склоняется к гибридам и электромобилям.

Об этом написал Motor1.

Реклама

Читайте также:

Список победителей

В рейтинге хорошо представлены электрические силовые агрегаты, в частности, награды получили четыре электромобиля. Также отбор прошли пять гибридных автомобилей.

BMW M5: 4,4 л с турбонаддувом V8 PHEV Chevrolet Corvette ZR1: 5,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом Dodge Charger Daytona: электрическая силовая установка Ford F-150: 3,5-литровый турбированный V6 HEV: 3,5-литровый турбированный V6 HEV Honda Civic Hybrid: 2.0L I-4 HEV Hyundai Ioniq 9: электрическая силовая установка Lexus LX: 700h 3,4-литровый турбированный V6 HEV Lucid Gravity: электрическая силовая установка Mercedes-AMG E53: 3-литровый турбированный 6-цилиндровый гибрид Nissan Leaf: электрическая силовая установка

Также читайте:

Гибриды, электрокары и ДВС: что дороже в обслуживании

Какое время разгона авто до 100 км/ч считается хорошим в 2025 году

Батарея электрокара или ДВС: что долговечнее

Преимущество гибридов

Автопроизводители постепенно отказываются от идеи быстрого перехода на чисто электрические двигатели. Зато водители сегодня активно принимают электрификацию в форме гибридов.

Как объясняет Кристи Швайнсберг, судья премии Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems, нынешний отбор начался с 28 номинантов, среди которых было по 10 гибридов и электромобилей. Судьи тщательно тестировали каждое авто, прежде чем выбрать 10 победителей. Важно, что Wards не ранжирует эти силовые установки: все финалисты считаются одинаково лучшими.