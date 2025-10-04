ТОП-10 найкращих автомобільних двигунів 2025 року

Рейтинг найкращих автомобільних двигунів 2025 року
Протягом 31 року компанія Wards Auto складала рейтинг 10 найкращих двигунів та силових установок , відзначаючи найбільш інноваційні та найпродуктивніші агрегати на ринку. Цього року, з огляду на сплеск популярності електрифікованих автомобілів, список значною мірою схиляється до гібридів та електромобілів.
Список переможців
У рейтингу добре представлені електричні силові агрегати, зокрема, відзнаки отримали чотири електромобілі. Також відбір пройшли п'ять гібридних автомобілів.
- BMW M5: 4,4 л з турбонаддувом V8 PHEV
- Chevrolet Corvette ZR1: 5,5-літровий V8 з подвійним турбонаддувом
- Dodge Charger Daytona: електрична силова установка
- Ford F-150: 3,5-літровий турбований V6 HEV
- Honda Civic Hybrid: 2.0L I-4 HEV
- Hyundai Ioniq 9: електрична силова установка
- Lexus LX: 700h 3,4-літровий турбований V6 HEV
- Lucid Gravity: електрична силова установка
- Mercedes-AMG E53: 3-літровий турбований 6-циліндровий гібрид
- Nissan Leaf: електрична силова установка
Перевага гібридів
Автовиробники поступово відмовляються від ідеї швидкого переходу на чисто електричні двигуни. Натомість, водії сьогодні активно приймають електрифікацію у формі гібридів.
Як пояснює Крісті Швайнсберг, суддя премії Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems, цьогорічний відбір розпочався з 28 номінантів, серед яких було по 10 гібридів та електромобілів. Судді ретельно тестували кожне авто, перш ніж обрати 10 переможців. Важливо, що Wards не ранжує ці силові установки: усі фіналісти вважаються однаково найкращими.
