Головна Авто Рейтинг найкращих автомобільних двигунів 2025 року

Рейтинг найкращих автомобільних двигунів 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 01:20
ТОП-10 найкращих автомобільних двигунів 2025 року
2025 Honda Civic Hybrid Фото: caranddriver.com

Протягом 31 року компанія Wards Auto складала рейтинг 10 найкращих двигунів та силових установок , відзначаючи найбільш інноваційні та найпродуктивніші агрегати на ринку. Цього року, з огляду на сплеск популярності електрифікованих автомобілів, список значною мірою схиляється до гібридів та електромобілів.

Про це написав Motor1.

Список переможців

У рейтингу добре представлені електричні силові агрегати, зокрема, відзнаки отримали чотири електромобілі. Також відбір пройшли п'ять гібридних автомобілів.

  1. BMW M5: 4,4 л з турбонаддувом V8 PHEV
  2. Chevrolet Corvette ZR1: 5,5-літровий V8 з подвійним турбонаддувом
  3. Dodge Charger Daytona: електрична силова установка
  4. Ford F-150: 3,5-літровий турбований V6 HEV
  5. Honda Civic Hybrid: 2.0L I-4 HEV
  6. Hyundai Ioniq 9: електрична силова установка
  7. Lexus LX: 700h 3,4-літровий турбований V6 HEV
  8. Lucid Gravity: електрична силова установка
  9. Mercedes-AMG E53: 3-літровий турбований 6-циліндровий гібрид
  10. Nissan Leaf: електрична силова установка

Перевага гібридів

Автовиробники поступово відмовляються від ідеї швидкого переходу на чисто електричні двигуни. Натомість, водії сьогодні активно приймають електрифікацію у формі гібридів.

Як пояснює Крісті Швайнсберг, суддя премії Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems, цьогорічний відбір розпочався з 28 номінантів, серед яких було по 10 гібридів та електромобілів. Судді ретельно тестували кожне авто, перш ніж обрати 10 переможців. Важливо, що Wards не ранжує ці силові установки: усі фіналісти вважаються однаково найкращими.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
