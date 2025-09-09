Відео
Вживані Toyota 4Runner, які не варто купувати

Вживані Toyota 4Runner, які не варто купувати

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 06:45
Toyota 4Runner - названі проблемні роки випуску позашляховика
Toyota 4Runner четвертого покоління. Фото: Toyota

Новий Toyota 4Runner у своєму шостому поколінні є надійним позашляховиком, але при купівлі вживаної моделі потрібно бути обережним. Щоб допомогти з вибором, експерти підготували посібник, що містить проблемні роки випуску моделі, яких варто уникати.

Про це написав Slash Gear.

Четверте покоління (2003–2008)

Ці роки випуску вважаються найпроблемнішими через значну кількість скарг, зокрема на сильну іржу рами. За даними CarComplaints, моделі 2003–2004 років отримали понад 800 скарг кожна. Крім корозії, автомобілі цього покоління відомі несправностями підвіски, гальм, двигуна, трансмісії та тріщинами на приладовій панелі, що робить їх обслуговування дуже дорогим. Якщо потрібен 4Runner V8, краще обирати перевірену модель 2009 року.

П'яте покоління (2013–2016)

П'яте покоління (2010–2024) в цілому вважається надійним, проте не моделі 2013-2016 років. Особливо проблемним є 4Runner 2013 року, який мав шість відкликань NHTSA через несправності гальм, двигуна та електроніки. Моделі 2014, 2015 та 2016 років також мали понад 100 скарг кожна, а кількість відкликань досягала семи-дев'яти. Власники часто скаржаться на проблеми з підвіскою, іржу, інформаційно-розважальну систему та низьку паливну економічність.

Третє покоління (1999–2002)

Третє покоління (1996–2002) вважається легендарним, проте деякі його роки випуску мають серйозні недоліки. Найпроблемнішою є модель 1999 року, на яку надійшло 327 скарг, пов'язаних з іржею, якістю фарби, електрикою, трансмісією та кліматичною системою.

Моделі 2000, 2001 та 2002 років також викликали понад 1000 скарг. Для цього покоління характерні проблеми з якістю рами та корозією. Крім того, були зафіксовані несправності підвіски, автоматичної коробки передач та витоки рідини двигуна.

Друге покоління (1990–1995)

Власники на форумах згадують головну проблему — часті виходи з ладу прокладки головки блоку циліндрів у 3-літровому двигуні V6. Це спричиняло витік оливи та охолоджувальної рідини, а також призводило до втрати потужності.

Модель 1995 року мала чотири відкликання NHTSA та 184 скарги, пов'язані з проблемами рульового керування та несправностями світловідбивачів. Інші поломки цього покоління включають провисання задньої підвіски, несправності ГУР та ланцюга ГРМ. Якщо потрібен 4Runner цих років, краще обирати моделі 1991 або 1995 року.

Перше покоління (1988–1999)

Найпроблемнішими моделями першого покоління (1984–1989) є авто 1988 та 1989 років. Їх варто уникати через часті проблеми з прокладкою головки блоку циліндрів у 3-літровому двигуні V6, що призводило до його заклинювання. Цей двигун також критикували за низьку потужність, яка не дозволяла ефективно буксирувати.

Хоча 2,4-літровий двигун був надійнішим, він теж мав недостатню потужність. Крім того, ці моделі страждали від проблем, характерних для пізніших поколінь, а саме: іржа на кузові, погана якість фарби, несправності підвіски та витік мастила.

авто поради автомобіль Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
