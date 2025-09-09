Toyota 4Runner - названы проблемные годы выпуска внедорожника

Toyota 4Runner четвертого поколения. Фото: Toyota

Новый Toyota 4Runner в своем шестом поколении является надежным внедорожником, но при покупке подержанной модели нужно быть осторожным. Чтобы помочь с выбором, эксперты подготовили руководство, содержащее проблемные годы выпуска модели, которых стоит избегать.

Об этом написал Slash Gear.

Четвертое поколение (2003–2008)

Эти годы выпуска считаются самыми проблемными из-за значительного количества жалоб, в том числе на сильную ржавчину рамы. По данным CarComplaints, модели 2003–2004 годов получили более 800 жалоб каждая. Кроме коррозии, автомобили этого поколения известны неисправностями подвески, тормозов, двигателя, трансмиссии и трещинами на приборной панели, что делает их обслуживание очень дорогим. Если нужен 4Runner V8, лучше выбирать проверенную модель 2009 года.

Пятое поколение (2013–2016)

Пятое поколение (2010–2024) в целом считается надежным, однако не модели 2013–2016 годов. Особенно проблемным является 4Runner 2013 года, который имел шесть отзывов NHTSA из-за неисправностей тормозов, двигателя и электроники. Модели 2014, 2015 и 2016 годов также имели более 100 жалоб каждая, а количество отзывов достигало семи-девяти. Владельцы часто жалуются на проблемы с подвеской, ржавчину, информационно-развлекательную систему и низкую топливную экономичность.

Третье поколение (1999–2002)

Третье поколение (1996–2002) считается легендарным, однако некоторые его годы выпуска имеют серьезные недостатки. Самой проблемной является модель 1999 года, на которую поступило 327 жалоб, связанных со ржавчиной, качеством краски, электричеством, трансмиссией и климатической системой.

Модели 2000, 2001 и 2002 годов также вызвали более 1000 жалоб. Для этого поколения характерны проблемы с качеством рамы и коррозией. Кроме того, были зафиксированы неисправности подвески, автоматической коробки передач и утечки жидкости двигателя.

Второе поколение (1990–1995)

Владельцы на форумах вспоминают главную проблему — частые выходы из строя прокладки головки блока цилиндров в 3-литровом двигателе V6. Это вызывало утечку масла и охлаждающей жидкости, а также приводило к потере мощности.

Модель 1995 года имела четыре отзыва NHTSA и 184 жалобы, связанные с проблемами рулевого управления и неисправностями светоотражателей. Другие поломки этого поколения включают провисание задней подвески, неисправности ГУР и цепи ГРМ. Если нужен 4Runner этих лет, лучше выбирать модели 1991 или 1995 года.

Первое поколение (1988–1999)

Самыми проблемными моделями первого поколения (1984–1989) являются авто 1988 и 1989 годов. Их следует избегать из-за частых проблем с прокладкой головки блока цилиндров в 3-литровом двигателе V6, что приводило к его заклиниванию. Этот двигатель также критиковали за низкую мощность, которая не позволяла эффективно буксировать.

Хотя 2,4-литровый двигатель был более надежным, он тоже имел недостаточную мощность. Кроме того, эти модели страдали от проблем, характерных для более поздних поколений, а именно: ржавчина на кузове, плохое качество краски, неисправности подвески и утечка масла.