Кросовери Ford з пробігом, які варто оминати

За даними досліджень JD Power, Consumer Reports та WhatCar, деякі кросовери Ford отримали рівень надійності нижче середнього, а їхні власники частіше за інших скаржаться на електроніку, коробку передач та дрібні, але регулярні поломки. В українських умовах ці проблеми посилюються через неякісне пальне, стан доріг та дефіцит запчастин.

Ford Kuga (2013–2019)

Kuga другого покоління, що мав конкурувати з Volkswagen Tiguan та Hyundai Tucson, на старті вражав комфортом. Проте з часом виявив серйозні слабкі місця.

Головна проблема — роботизована трансмісія PowerShift. Ривки, вібрації та перегріви є типовими симптомами. Це робить її однією з найвитратніших систем Ford у ремонті.

Також часто збивається електроніка: система контролю тиску в шинах, клімат-контроль та мультимедіа. Турбодвигуни 1.5 та 1.6 EcoBoost схильні до перегріву, підтікання охолоджувальної рідини та зносу прокладок ГБЦ. В Україні популярні версії з США часто мають проблемну коробку та історію ремонту.

Ford Edge (2016–2021)

Ford Edge позиціонувався як більший та преміальний кросовер, але на практиці виявився розчаруванням. Його підвіска та гальма швидко зношуються, а гальмівні супорти можуть заклинювати вже після 50 000–60 000 км.

Система повного приводу (AWD) має конструктивну ваду: передній редуктор часто дає течу або виходить з ладу. Електроніка безпеки (контроль сліпих зон, утримання в смузі) нерідко працює нестабільно на вологих дорогах. Власники в Україні визнають, що утримання Edge, привезеного з Канади чи США, обходиться дорожче, ніж німецьких конкурентів.

Ford EcoSport (2014–2021)

EcoSport замислювався як ідеальний компактний міський кросовер, але швидко став одним із найменш надійних автомобілів марки.

Типові поломки включають схильність двигуна 1.0 EcoBoost до перегріву та втрати потужності через недосконалу систему охолодження. Також часто виходить з ладу електропідсилювач керма, особливо в холодну погоду.

Значною проблемою є корозія під капотом та в районі дверей уже після 3–4 років експлуатації. В поєднанні зі слабкою шумоізоляцією, це створило машині погану репутацію. Багато власників визнають, що краще придбати старіший Kuga, ніж новий EcoSport.

Середні ціни в Україні

Ford Kuga (2013–2019): 12 500–16 500 доларів.

12 500–16 500 доларів. Ford Edge (2016–2021): 16 000–22 000 доларів.

16 000–22 000 доларів. Ford EcoSport (2014–2021): 9000–13 000 доларів.

Ціни є орієнтовними та залежать від пробігу, стану та комплектації автомобіля.