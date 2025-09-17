Відео
Найдешевший кросовер Ford вже продають в Україні

Найдешевший кросовер Ford вже продають в Україні

Дата публікації: 17 вересня 2025 06:00
Найдешевший кросовер Ford: в Україні розпочалися продажі
Ford Puma Gen‑E Фото: Ford

На український ринок офіційно вийшов новий електричний кросовер Ford Puma Gen-E. Ця модель, яка стала найдешевшою в європейській лінійці Ford, тепер доступна для українських автолюбителів.

Про це повідомила "Україна за кермом".

Характеристики електрокара

Новинка отримала оновлений дизайн передньої частини з новими фарами та бампером, що відрізняє її від бензинової версії. Автомобіль має два багажні відділення: основне на 52 літри та додаткове переднє — на 43 літри.

Puma Gen-E оснащений електромотором потужністю 168 к.с. (290 Нм), що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8 секунд. Запас ходу від батареї на 43 кВт-год складає 364 км (у змішаному циклі). Швидка зарядка до 80% займає лише 32 хвилини.

Хто виробляє найнадійніші американські авто

Ford повертає на ринок улюблену масову модель

В десятці найкращих авто 2025 року сім японців та два американці

Яка комплектація

Салон Ford Puma Gen‑E
Фото: Ford

В Україні електрокросовер доступний у топовій комплектації Premium. До неї входять:

  • матричні фари;
  • клімат-контроль;
  • парктронік;
  • камери кругового огляду;
  • електропривід багажника;
  • підігрів сидінь;
  • преміальна акустика Bang&Olufsen;
  • адаптивний круїз-контроль;
  • повний набір систем безпеки.

Ціна на Ford Puma Gen-E 2025 року стартує з 1 524 386 грн.

Автор:
Сергій Якуба
Автор:
Сергій Якуба
