Найдешевший кросовер Ford: в Україні розпочалися продажі

Ford Puma Gen‑E Фото: Ford

На український ринок офіційно вийшов новий електричний кросовер Ford Puma Gen-E. Ця модель, яка стала найдешевшою в європейській лінійці Ford, тепер доступна для українських автолюбителів.

Про це повідомила "Україна за кермом".

Реклама

Читайте також:

Характеристики електрокара

Новинка отримала оновлений дизайн передньої частини з новими фарами та бампером, що відрізняє її від бензинової версії. Автомобіль має два багажні відділення: основне на 52 літри та додаткове переднє — на 43 літри.

Puma Gen-E оснащений електромотором потужністю 168 к.с. (290 Нм), що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8 секунд. Запас ходу від батареї на 43 кВт-год складає 364 км (у змішаному циклі). Швидка зарядка до 80% займає лише 32 хвилини.

Також читайте:

Хто виробляє найнадійніші американські авто

Ford повертає на ринок улюблену масову модель

В десятці найкращих авто 2025 року сім японців та два американці

Яка комплектація

Фото: Ford

В Україні електрокросовер доступний у топовій комплектації Premium. До неї входять:

матричні фари;

клімат-контроль;

парктронік;

камери кругового огляду;

електропривід багажника;

підігрів сидінь;

преміальна акустика Bang&Olufsen;

адаптивний круїз-контроль;

повний набір систем безпеки.

Ціна на Ford Puma Gen-E 2025 року стартує з 1 524 386 грн.