Найдешевший кросовер Ford: в Україні розпочалися продажі

Найдешевший кросовер Ford вже продають в Україні
На український ринок офіційно вийшов новий електричний кросовер Ford Puma Gen-E. Ця модель, яка стала найдешевшою в європейській лінійці Ford, тепер доступна для українських автолюбителів.
Про це повідомила "Україна за кермом".
Характеристики електрокара
Новинка отримала оновлений дизайн передньої частини з новими фарами та бампером, що відрізняє її від бензинової версії. Автомобіль має два багажні відділення: основне на 52 літри та додаткове переднє — на 43 літри.
Puma Gen-E оснащений електромотором потужністю 168 к.с. (290 Нм), що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8 секунд. Запас ходу від батареї на 43 кВт-год складає 364 км (у змішаному циклі). Швидка зарядка до 80% займає лише 32 хвилини.
Яка комплектація
В Україні електрокросовер доступний у топовій комплектації Premium. До неї входять:
- матричні фари;
- клімат-контроль;
- парктронік;
- камери кругового огляду;
- електропривід багажника;
- підігрів сидінь;
- преміальна акустика Bang&Olufsen;
- адаптивний круїз-контроль;
- повний набір систем безпеки.
Ціна на Ford Puma Gen-E 2025 року стартує з 1 524 386 грн.
