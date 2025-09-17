Самый дешевый кроссовер Ford: в Украине начались продажи

Самый дешевый кроссовер Ford уже продают в Украине
На украинский рынок официально вышел новый электрический кроссовер Ford Puma Gen-E. Эта модель, которая стала самой дешевой в европейской линейке Ford, теперь доступна для украинских автолюбителей.
Характеристики электрокара
Новинка получила обновленный дизайн передней части с новыми фарами и бампером, что отличает ее от бензиновой версии. Автомобиль имеет два багажных отделения: основное на 52 литра и дополнительное переднее — на 43 литра.
Puma Gen-E оснащен электромотором мощностью 168 л.с. (290 Нм), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Запас хода от батареи на 43 кВт-ч составляет 364 км (в смешанном цикле). Быстрая зарядка до 80% занимает всего 32 минуты.
Какая комплектация
В Украине электрокроссовер доступен в топовой комплектации Premium. В нее входят:
- матричные фары;
- климат-контроль;
- парктроник;
- камеры кругового обзора;
- электропривод багажника;
- подогрев сидений;
- премиальная акустика Bang&Olufsen;
- адаптивный круиз-контроль;
- полный набор систем безопасности.
Цена на Ford Puma Gen-E 2025 года стартует с 1 524 386 грн.
