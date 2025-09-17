Видео
Самый дешевый кроссовер Ford уже продают в Украине

Самый дешевый кроссовер Ford уже продают в Украине

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 06:00
Самый дешевый кроссовер Ford: в Украине начались продажи
Ford Puma Gen-E Фото: Ford

На украинский рынок официально вышел новый электрический кроссовер Ford Puma Gen-E. Эта модель, которая стала самой дешевой в европейской линейке Ford, теперь доступна для украинских автолюбителей.

Об этом сообщила "Украина за рулем".

Читайте также:

Характеристики электрокара

Новинка получила обновленный дизайн передней части с новыми фарами и бампером, что отличает ее от бензиновой версии. Автомобиль имеет два багажных отделения: основное на 52 литра и дополнительное переднее — на 43 литра.

Puma Gen-E оснащен электромотором мощностью 168 л.с. (290 Нм), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Запас хода от батареи на 43 кВт-ч составляет 364 км (в смешанном цикле). Быстрая зарядка до 80% занимает всего 32 минуты.

Также читайте:

Кто производит самые надежные американские авто

Ford возвращает на рынок любимую массовую модель

В десятке лучших авто 2025 года семь японцев и два американца

Какая комплектация

Салон Ford Puma Gen‑E
Фото: Ford

В Украине электрокроссовер доступен в топовой комплектации Premium. В нее входят:

  • матричные фары;
  • климат-контроль;
  • парктроник;
  • камеры кругового обзора;
  • электропривод багажника;
  • подогрев сидений;
  • премиальная акустика Bang&Olufsen;
  • адаптивный круиз-контроль;
  • полный набор систем безопасности.

Цена на Ford Puma Gen-E 2025 года стартует с 1 524 386 грн.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
