Самый дешевый кроссовер Ford: в Украине начались продажи

Ford Puma Gen-E Фото: Ford

На украинский рынок официально вышел новый электрический кроссовер Ford Puma Gen-E. Эта модель, которая стала самой дешевой в европейской линейке Ford, теперь доступна для украинских автолюбителей.

Об этом сообщила "Украина за рулем".

Характеристики электрокара

Новинка получила обновленный дизайн передней части с новыми фарами и бампером, что отличает ее от бензиновой версии. Автомобиль имеет два багажных отделения: основное на 52 литра и дополнительное переднее — на 43 литра.

Puma Gen-E оснащен электромотором мощностью 168 л.с. (290 Нм), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Запас хода от батареи на 43 кВт-ч составляет 364 км (в смешанном цикле). Быстрая зарядка до 80% занимает всего 32 минуты.

Какая комплектация

Фото: Ford

В Украине электрокроссовер доступен в топовой комплектации Premium. В нее входят:

матричные фары;

климат-контроль;

парктроник;

камеры кругового обзора;

электропривод багажника;

подогрев сидений;

премиальная акустика Bang&Olufsen;

адаптивный круиз-контроль;

полный набор систем безопасности.

Цена на Ford Puma Gen-E 2025 года стартует с 1 524 386 грн.