Дата публикации 16 ноября 2025 17:40
обновлено: 17:27
Кроссоверы Ford с пробегом, которые стоит обходить стороной
2018 Ford Kuga Фото: drive.com.au

По данным исследований JD Power, Consumer Reports и WhatCar, некоторые кроссоверы Ford получили уровень надежности ниже среднего, а их владельцы чаще других жалуются на электронику, коробку передач и мелкие, но регулярные поломки. В украинских условиях эти проблемы усугубляются из-за некачественного топлива, состояния дорог и дефицита запчастей.

Об этом написал SUV News.

Ford Kuga (2013-2019)

Kuga второго поколения, который должен был конкурировать с Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson, на старте поражал комфортом. Однако со временем обнаружил серьезные слабые места.

Главная проблема — роботизированная трансмиссия PowerShift. Рывки, вибрации и перегревы являются типичными симптомами. Это делает ее одной из самых затратных систем Ford в ремонте.

Также часто сбивается электроника: система контроля давления в шинах, климат-контроль и мультимедиа. Турбодвигатели 1.5 и 1.6 EcoBoost подвержены перегреву, подтеканию охлаждающей жидкости и износу прокладок ГБЦ. В Украине популярные версии из США часто имеют проблемную коробку и историю ремонта.

Ford Edge (2016-2021)

2020 Ford Edge
Ford Edge 2020 года. Фото: edmunds.com

Ford Edge позиционировался как более крупный и премиальный кроссовер, но на практике оказался разочарованием. Его подвеска и тормоза быстро изнашиваются, а тормозные суппорты могут заклинивать уже после 50 000-60 000 км.

Система полного привода (AWD) имеет конструктивный изъян: передний редуктор часто течет или выходит из строя. Электроника безопасности (контроль слепых зон, удержание в полосе) нередко работает нестабильно на влажных дорогах. Владельцы в Украине признают, что содержание Edge, привезенного из Канады или США, обходится дороже, чем немецких конкурентов.

Стоит ли купить подержанный Ford Kuga

Лучшие подержанные авто по соотношению цена-качество в 2025 году

Ford возродит для Европы популярные в Украине модели

Ford EcoSport (2014-2021)

2019 Ford EcoSport
Ford EcoSport 2019 года. Фото: caranddriver.com

EcoSport задумывался как идеальный компактный городской кроссовер, но быстро стал одним из наименее надежных автомобилей марки.

Типичные поломки включают склонность двигателя 1.0 EcoBoost к перегреву и потере мощности из-за несовершенной системы охлаждения. Также часто выходит из строя электроусилитель руля, особенно в холодную погоду.

Значительной проблемой является коррозия под капотом и в районе дверей уже после 3-4 лет эксплуатации. В сочетании со слабой шумоизоляцией, это создало машине плохую репутацию. Многие владельцы признают, что лучше приобрести более старый Kuga, чем новый EcoSport.

Средние цены в Украине

  • Ford Kuga (2013-2019): 12 500-16 500 долларов.
  • Ford Edge (2016-2021): 16 000-22 000 долларов.
  • Ford EcoSport (2014-2021): 9000-13 000 долларов.

Цены являются ориентировочными и зависят от пробега, состояния и комплектации автомобиля.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
