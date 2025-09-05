Подержанный Ford Kuga: стоит ли купить

Видео
Стоит ли купить подержанный Ford Kuga

Дата публикации 5 сентября 2025 17:30
2017 Ford Kuga Фото: motor1.com

Компактный кроссовер Ford Kuga, построенный на общей платформе с Ford Focus третьего поколения, остается популярным выбором на вторичном рынке. После рестайлинга 2016 года производитель устранил немало недостатков, заменив неудачный турбодвигатель 1.6 EcoBoost на более надежный 1.5-литровый.

Об этом написала "Украина за рулем".

Преимущества и недостатки

Среди плюсов автомобиля называют хорошую шумоизоляцию и энергоемкость, комфортную подвеску с клиренсом 200 мм. Kuga отлично подготовлен к зимним условиям благодаря эффективным системам обогрева. Примерно две трети этих авто имеют полный привод. Наконец модель отмечается высоким уровнем безопасности, что подтверждено тестами.

Минусами кроссовера называют довольно тесный салон и не выдающийся объем багажника. Кроме того, есть ограниченный выбор надежных сочетаний двигателя и коробки передач.

Какой двигатель лучше

  • Атмосферный бензиновый двигатель 2.5 (150 л.с.), разработанный Mazda, считается самым надежным. Он неприхотлив к топливу (может работать на А-92), не подвержен масложеру, а цепь ГРМ выдерживает до 250 000 км. Общий ресурс агрегата достигает 400 000 км, однако этот мотор доступен только в версиях с передним приводом (4x2).
  • EcoBoost (1.6 и 1.5). Турбированные бензиновые моторы чувствительны к перегреву, что может привести к серьезным повреждениям. Особенно проблемным был 1.6 EcoBoost, из-за чего производитель проводил сервисные кампании. Пришедшая ему на смену версия 1.5 более надежна, но риск локальных перегревов все равно остается. Ресурс этих двигателей, как правило, не превышает 220 000-250 000 км.
  • Дизельный 2.0 (140 л.с.), разработанный PSA, в целом долговечен (до 350 000-400 000 км), но имеет ряд типичных проблем: быстрое засорение форсунок, протекание заднего сальника коленвала, стопорение крышки топливного фильтра. Дополнительные хлопоты может доставлять сажевый фильтр и клапан EGR.

Трансмиссия и другие узлы

  • Автоматические коробки передач. Большинство авто оснащены гидротрансформатором 6F35. Его усовершенствованная версия после рестайлинга стала более прочной. При регулярной замене масла (каждые 45 000-50 000 км) коробка может прослужить до 250 000 км. Робот PowerShift, встречающийся реже, не так надежен и требует дорогостоящего ремонта.
  • Ходовая часть. После 100 000 км пробега могут выйти из строя сайлент-блоки и опорные подшипники передних амортизаторов. Также часто закисают крепления рычагов.
  • Рулевое управление. Довольно распространенной проблемой является стук в рулевой рейке, который, по заявлению производителя, является "рабочим звуком". Это, как правило, не влияет на управляемость, но может раздражать.
  • Охлаждение. Рекомендуется регулярно промывать радиаторы двигателя и кондиционера, особенно на турбированных версиях, чтобы избежать перегрева.

Ford Kuga является привлекательным кроссовером, но его выбор требует осторожности. Лучшим вариантом считается версия с надежным атмосферным двигателем 2.5, хотя она имеет только передний привод. Турбированные моторы требуют тщательной диагностики. Важно обращать внимание на состояние трансмиссии, особенно если это PowerShift. Тщательная проверка и знание слабых мест позволят найти достойный экземпляр.

авто Ford советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
